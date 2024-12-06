قيام البوذيين الكوريين بصلوات من أجل السلام والشفاء في فلسطين

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مع استمرار الحرب بين إسرائيل وجماعة حماس الفلسطينية لأكثر من عام، بدأ البوذيون الكوريون صلوات من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام بين إسرائيل وفلسطين.

وقالت مجموعة من البوذيين الكوريين الذين يصلون من أجل السلام والشفاء في فلسطين إنهم أقاموا صلاة اعتصامية أمام البوابة الرئيسية لمعبد جوكيه سا البوذي في وسط سيول منذ 11 من الشهر الماضي، مطالبين بإنهاء الحرب بين إسرائيل وفلسطين وإحلال السلام هناك.

وأصدر المشاركون، بمن فيهم الراهب بارك جونغ كيو، عضو منظمة عقيدة "جو كيه" البوذية، بيانات باللغتين الكورية والإنغليزية قالوا فيها إنهم يعارضون أي حرب. كما أقاموا صلوات من خلال تلاوة آيات من سوترا الحب من أجل إحلال السلام لجميع الكائنات الحية.

وقال الراهب بارك إن التشجيع والدعم من المواطنين العاديين والسياح الأجانب الذين يمرون بمعبد جو كيه سا يعد مساعدة كبيرة لهم.

الجدير بالذكر أن صلاة الاعتصام تقام أمام المعبد خلال ساعات الغداء في أيام الأسبوع من الساعة الثانية عشرة ظهرا ولمدة ساعة تقريبا، ويمكن لأي شخص المشاركة فيها.

وقالت الجماعة البوذية إنها تخطط لإقامة صلوات اعتصامية حتى نهاية العام وأيضا إنشاء صندوق لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.