تنظيم فعاليتيْن علميتيْن حول العالم العربي والشرق الأوسط في كوريا

ⓒ Hankuk University of Foreign Studies

أقيمت اثنتان من الفعاليات العلمية المهمة ذات الصلة بالعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط في كوريا الجنوبية.

ففي يوم 25 نوفمبر، عقد قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية وبرعاية وزارة الخارجية الكورية وسفارة المملكة العربية السعودية في سيول، مهرجانَ اللغة والثقافة العربية الثالث، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، في قاعة "فيلا أكوسينت" بمكتبة الجامعة في العاصمة الكورية سيول.

وبدأ المهرجان بقصيدة عن اللغة العربية عنوانها "صرخة الضاد" ألقتها الطالبة "بيك سوك هيون"، ثم تلتها مسابقة عرض للمحتويات الإبداعية " يو سي سي" عن الثقافة العربية، حيث تنافس الطلاب في هذه المسابقة في عرض تجاربهم ومعارفهم عن السفر والأطعمة وصناعة الغاز الطبيعي في السعودية وشؤون اللاجئين السوريين.

وفي الجزء الثاني من المهرجان تنافس الطلاب في مسابقة التحدث باللغة العربية، حيث تحدثوا بالعربية عن تجاربهم في زيارة الأقطار العربية التي درسوا فيها. وكذلك أظهر الطلاب إبداعاتهم في مسابقة الخط العربي، ثم مسابقة في شؤون العالم العربي. واختتم المهرجان بتوزيع جوائز قيمة على الطلاب الفائزين بالمسابقات.





ⓒ Korean Association of Islamic Studies

وفي 30 من نوفمبر أقامت الجمعية الكورية للغة العربية وآدابها والجمعية الكورية للدراسات الشرق الأوسطية والجمعية الكورية للدراسات الإسلامية، الندوة العلمية الدولية المشتركة الخريفية لعام 2024 في جامعة ميونغ جي بالعاصمة سيول. وكان الموضوع الكبير للندوة الدولية هو "إعادة التفكير في الشرق الأوسط الحديث”.

وقد اختارت جمعية اللغة العربية وآدابها موضوع "التعليم اللغوي المتكامل وأدب الهجرة والتنوع الثقافي وتعليم اللغة"، بينما اختارت جمعية الدراسات الإسلامية موضوع "المقاومة وتفكيك الذوق والطبقة والتميز والكراهية"، أما جمعية دراسات الشرق الأوسط فقد اختارت موضوع "النظام العالمي متعدد الأطراف والتغيرات في الشرق الأوسط: التحديات وآفاق المستقبل"، حيث شارك العديد من العلماء المحليين والأجانب البارزين في تقديم أو مناقشة أبحاثهم العلمية القيمة، إلى جانب تبادل الآراء المعمقة حول الموضوعات المختارة.