الوزير/ نور الدين النوري: تونس تراهن كثيرا على التعليم





يستضيف القسم العربي هذا الأسبوع معالي الوزير/ نور الدين النوري، وزير التربية التونسي، الذي يزور كوريا الجنوبية للمشاركة في منتدى التعليم في مدينة "سو وان"، ويقول إن مشاركة تونس تأتي بناء على إيمانها كدولة بأهمية الموضوعات المطروحة المتعلقة بمستقبل التعليم، خاصة مع الوضع في الاعتبار التطورات التي يشهدها العالم في المجالات التكنولوجية المؤثرة في مجال التعليم، مثل الذكاء الاصطناعي.









ويقول الوزير النوري إن تونس قامت بإنشاء البنية التحتية اللازمة بنسبة متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة توظيف التكنولوجيا العصرية في العملية التربوية. كما يؤكد على أن تونس تراهن كثيرا على التعليم، بناء على مبادئ مجانية وإلزامية التعليم للجميع حتى سن 16.5 سنة تقريبا، ومع ذلك فإنه خلال تجربة أي نظام تعليمي في العالم يتم اكتشاف بعض النقاط التي تحتاج إلى معالجة، وهو ما يوجب ضرورة التقييم والنقد والمراجعة للنظام التربوي، وهذا ما تفعله تونس باستمرار.









ويوضح وزير التربية التونسي أن قطاع التعليم في تونس يعاني من كثرة المادة المعرفية التي يتلقاها الطفل، لذلك تحتاج البرامج التعليمية للمراجعة، وهو ما دفع إلى إنشاء مؤسسة دستورية تسمى "المجلس الأعلى للتربية والتعليم"، من أجل وضع السياسات التعليمية على أسس مستقبلية. كما يتحدث عن زيارته لكوريا، ويقول إن كوريا حققت طفرة نوعية في الاتجاه الصحيح، وصارت مصدرا من مصادر التكنولوجيا على مستوى العالم.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".