سفارة سلطنة عُمان في سيول تطلق رمز الاستجابة السريعة

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في إطار الاحتفالات بالذكرة الخمسين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، نظمت السفارة العمانية لدى سيول يوم الاثنين الماضي حفل تدشين رمز الاستجابة السريعة، "كيو آر كود"، في مقر السفارة.

وقد شهد الحفل حضور مجموعة من الشخصيات البارزة من الكوريين، بمن في ذلك رجال أعمال، وأكاديميون، وصحفيون، والسفراء المعتمدون لدى كوريا الجنوبية، وكان من بينهم رئيس اتحاد المصدرين الكوريين "كيم بيونغ كوانغ" الذي كان ضيف شرف الاحتفال، وسفير المغرب "شفيق رشادي" عميد السلك الدبلوماسي في كوريا الجنوبية.

وقد افتُتح الحفل بكلمة ترحيبية من سفارة سلطنة عمان في سيول ألقاها السفير "زكريا بن حمد السعدي"، حيث أعرب عن سعادته بإطلاق رمز الاستجابة السريعة الذي يهدف إلى تعزيز الفهم الصحيح والشامل لسلطنة عمان، وتوفير وسيلة مبتكرة وفرصة للجمهور الكوري للاطلاع على معلومات دقيقة عن اقتصاد وثقافة عمان، إلى جانب الخدمات القنصلية للسفارة العمانية.

وأضاف أن هذا المشروع سيكون له دور محوري في تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية الروابط بين الشعبين الكوري والعماني.

كما أعرب السفير العماني "السعدي" عن شكره للشركات والجهات التي ساهمت في إنجاح هذا المشروع وتمكين عملية مسح رمز الاستجابة السريعة.

ومن جانبه، ألقى رئيس اتحاد المصدرين الكوريين "كيم بيونغ كوانغ" كلمة تهنئة بهذه المناسبة، قال فيها إن كوريا الجنوبية وسلطنة عمان تتمتعان بعلاقات وطيدة ومشاركة اقتصادية رغم أن البلدين لم يوقعا بعد اتفاقية للتجارة الحرة.

وأشاد "كيم" بخطوة سفارة سلطنة عمان بإطلاق رمز الاستجابة السريعة، قائلا إنه سيتم من خلال ذلك الرمز رفع وعي ومعرفة الكوريين بسلطنة عمان وكنوزها الثقافية.

وتطرق إلى المعالم التاريخية والحضارية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن سلطنة عمان نفسها تعتبر كنزا تاريخيا ثقافيا، وأكد على ضرورة إيلاء الاهتمام بمعرفة عمان ومعالمها التراثية والسياحية والثقافية الفريدة.

وقامت السفارة العمانية بعرض مقطع فيديو للحضور للترويج لمميزات وخصائص رمز الاستجابة السريعة ومحتوياته، بما في ذلك طبيعة عمان والسياحة فيها.

وجاءت إقامة هذا الحفل ضمن سلسلة أنشطة السفارة العمانية لدى كوريا الجنوبية، ومنها المشاركة في معرض سيول الدولي للكتاب، ونشر كتاب بعنوان "عمان: تاريخ طويل من الصداقة والتعاون مع كوريا" من تأليف الأستاذ الدكتور "لي هي سو"، والترويج لرواية "سيدات القمر" للكاتبة العمانية "جوخة الحارثي" الفائزة بجائزة مان بوكر الدولية لعام 2019.

ويشتمل رمز الاستجابة السريعة على 6 محتويات رئيسية، منها مقدمة عن سلطنة عمان، والعلاقات بين سلطنة عمان وكوريا الجنوبية، وجمال عمان، ونقاط الاتصال والتواصل الرئيسية، بالإضافة إلى بعض الروابط المفيدة.