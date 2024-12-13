مبادرة كاست الكورية تحقق انطلاقة قوية في الشرق الأوسط

ⓒ KOFICE

يواصل مشروع مبادرة "التواصل والتآزر لتحقيق التضافر والتحول" المعروفة باسم "كاست" توسيع البصمة العالمية للثقافة الكورية، بقيادة وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية والمؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي.

وعرض مشروع "كاست" أكثر من 110 منتجات تعاونية مبتكرة في الشرق الأوسط، مستهدفا الأسواق الرئيسية باستراتيجيات مصممة خصيصا تمزج بين الثراء الثقافي والجدوى التجارية.

وللمرة الأولى، شاركت "كاست" في معرض الهدايا وأسلوب الحياة في الشرق الأوسط الذي أقيم في دبي خلال الفترة من يوم الثاني عشر وحتى الرابع عشر من شهر نوفمبر الماضي، حيث أقامت جناحا كوريا مخصصا لها.

وقد أثار هذا الجناح الكوري اهتماما كبيرا من قبل الزائرين والمشترين من الشرق الأوسط ومختلف دول العالم، حيث جرت ما يقرب من 190 استشارة تجارية.

وأعربت شركات كبرى، بما في ذلك وكالة "لافا براندز" المتخصصة في خدمات الإعلانات في دبي، وشريك توزيع "أمازون" في الإمارات العربية المتحدة، وشركة "إينيستوديوز" السعودية للتوزيع، عن حماسها للمنتجات الكورية وفرص نجاحها في المنطقة.

وقال رئيس وكالة "لافا براندز" إنه استطاع اكتشاف الجودة العالية للمنتجات الكورية وطاقتها التجارية العالمية الكامنة بشكل مباشر من خلال المعرض، معربا عن نيته تعريف شركائه العالميين بالمنتجات الكورية.

ومن جانبه، علّق رئيس المؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي قائلا إن رؤية هذا الاهتمام الكبير بالمنتجات الكورية من الشركات التي تتخذ من منطقة الخليج العربي مقرا لها يعزز الإيمان بقوة الثقافة الكورية في الانتشار عالميا.

وأعرب عن أمله في أن تسلط هذه الانطلاقةُ البارزة في الشرق الأوسط الضوءَ على الإقبال المتزايدة على التعاون الثقافي والابتكار.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة "كاست" أطلقتها وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية والمؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي، وتهدف إلى الترويج للمنتجات الثقافية الكورية على الصعيد العالمي، وتعزيز التضافر بين الثقافة والتجارة في الأسواق الرئيسية.