كوريا والإمارات تعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة

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عقدت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكورية يوم الثلاثاء الماضي في سيول أول اجتماع للجنة المشتركة بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

وتم تشكيل لجنة مشتركة على مستوى الوزير بين وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكورية ووزارة الاقتصاد الإماراتية، بناء على ما تنص عليه مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارتين خلال زيارة الرئيس الإماراتي "محمد بن زايد آل نهيان" لكوريا الجنوبية في شهر مايو الماضي.

وترأس اجتماع سيول كل من وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة "أوه بيونغ جو" ووزيرة الدولة الإماراتية لزيادة الأعمال "علياء المزروعي"، والتي قامت بزيارة لكوريا الجنوبية لحضور مهرجان الشركات الناشئة العالمي "كوم أب 2024".

وشارك في الاجتماع حوالي 120 مسؤولا من مؤسسات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من كلا البلدين، والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات رأس المال المغامر في كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، الراغبة في دخول الأسواق العالمية.

وقام المشاركون بمراجعة إنجازات التعاون بين سيول وأبو ظبي، وناقشوا سبل خلق المزيد من خطط التعاون المشترك في المستقبل.

وعلى هامش الاجتماع، أجرت الوزيرتان الكورية والإماراتية محادثات، حيث شددتا على أهمية اللجنة لخلق القدرة التنافسية العالمية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من خلال التعاون المتبادل.

وقالت الوزيرة الكورية "أوه" إن الإمارات العربية المتحدة تلعب دورا كمركز لوجستي ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن أيضا في منطقة جنوب آسيا.

وأضافت أن الإمارات التي تتمتع بمزايا جغرافية في السوق العالمية، تعد دولة مهمة بالنسبة لكوريا الجنوبية التي تسعى لدخول أسواق جديدة، مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت مركزا للابتكار في الشرق الأوسط من خلال إلقاء الضوء على الابتكار التكنولوجي.

وأعربت الوزيرة "أوه" عن أملها في أن يكون الاجتماع الأول للجنة المشتركة في سيول علامة فارقة في التعاون بين البلدين، وانطلاقة جديدة للتحول الرقمي والابتكار في الشركات الناشئة.