التعاون الزراعي بين الجزائر وكوريا الجنوبية يدخل مرحلة جديدة العام القادم

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كد مدير المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي "علي فراح"، أنه سيتم في سنة 2025 إطلاق برنامج جديد للتعاون الاستراتيجي بين الجزائر و كوريا الجنوبية في مجال الفِلاحة. وذلك في إطار مبادرة التعاون "الكوري-الأفريقي" في مجال الأغذية والزراعة.

وأوضح أن هذا البرنامج المتمحور حول البحث والتطوير، سيسمح بتبادل المعارف والتكنولوجيا في القطاع الزراعي عبر ورش عمل موضوعية، كما سيتيح تمويل مشروعات بحثية إلى جانب تكوين الباحثين.

وأدلى "فراح" بهذا التصريح على هامش ورشة اختتام نشاطات التعاون بين المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي والبرنامج الدولي الكوري للزراعة المعروف باسم "كوبيا".

وأضاف أن دورة تعاون قد استكملت وستنطلق دورة جديدة مع كوريا الجنوبية. موضحا أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز وتعميق التعاون والمشاركة بين كوريا الجنوبية والجزائر في مجال التنمية الزراعية المستدامة، ومواجهة تحديات الأمن الغذائي في سياق يتميز بالتغيرات المناخية.

وأشاد المشاركون في الورشة بالنتائج الملموسة التي تم الوصول إليها خلال التعاون الزراعي بين كوريا والجزائر، والذي جرى خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2024، مشيرين إلى تطوير تقنيات إنتاج البطاطا الحلوة، وتحسين مردودية القمح، وإنتاج بذور الفراولة والثوم.