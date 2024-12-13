السفير الكوري لدى القاهرة يزور بيت الهراوي في الأزهر

ⓒ elwatannews.com/news/details/7728552

في إطار الجهود الثنائية والمتبادلة بين وزارتيْ الثقافة والخارجية المصريتين مع السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، قام يوم الثلاثاء الماضي وفدٌ رفيع المستوى من السفارة الكورية بالقاهرة، برئاسة السفير "كيم يونغ هيون"، ومدير المركز الثقافي الكوري التابع للسفارة الكورية "أوه سونغ هو"، بزيارة لبيت الهراوي الأثري في منطقة الأزهر.

وكان في استقبالهم المعماري "حمدي السطوحي" مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة "رانيا عبد اللطيف" رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، حيث تفقد الوفد الكوري الطراز المعماري المميز لبيت الهراوي الذي تأسس في عام 1731 ويُنسَب إلى آخر ساكنيه الطبيب "عبد الرحمن باشا الهراوي" الذي آلت إليه ملكية البيت في عام 1881.

وقدّم المعماري "حمدي السطوحي" عرضا تفصيليا لأعمال الترميم والإحياء التي يحتاجها بيت الهراوي لاستعادة حالته المتميزة كمركز إبداعي، بعدما تعرض لتدهور يهدد استخدامه بشكل عادي، مع مناقشة سبل التعاون.

وشاهد أعضاء الوفد الكوري عرضا موسيقيا قدمه طلبة وأساتذة بيت العود العربي الذي يشرف عليه الفنان الكبير "نصير شَمّة"، وهو أول بيت متخصص لآلة العود خرج من داخل غرف بيت الهراوي العتيق في عام 1998، ليكون أول مركز متخصص وشامل لدراسة كل ما يتعلق بآلة العود.