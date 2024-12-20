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ارتفاع شعبية التقويمات الورقية للسنة الجديدة التي تصدرها البنوك

انخفضت شعبية التقويمات الورقية نتيجة لانتشار تطبيقات التقويم على الهواتف الذكية، إلا أنه يبدو أن شعبية التقويمات التي تصدرها البنوك لا تزال مستمرة في كوريا.

يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى شائعة تقول إن تعليق تقويمات البنوك على جدران البيت يجلب المال لأصحاب البيوت.

وبمناسبة نهاية هذا العام، قررت بعض البنوك الكورية استقطاب العملاء من خلال تنظيم أحداث خاصة بالتقويم الجديد.

وقال بنك أوري أمس إنه سينفذ فعالية "إهداء تقويم سنة 2025 الجديدة" حتى يوم الجمعة تحت شعار "خذوا الحظ المالي للسنة الجديدة من خلال الحصول على تقويم بنك أوري"، في محاولة لاستغلال اعتقاد الجمهور بوجود رابط بين تقويمات البنوك والحظ المالي.

ويحظى تقويم البنك برواج كبير نتيجة لتوظيف الفنانة "أي يو" كنجمة للترويج له. كما يقدم بنك هانا أيضا ألف نسخة محددة من تقويم السنة الجديدة إلى ألف عميل فقط.

ومن سمات هذا النوع من التقويمات أنه أصغر تقويم حجما في العالم، حيث تم إنتاجه بحجم كف اليد ويتكون من 100 صفحة، ويحتوي على حكايات خيالية بطباعة وطلاء بالأشعة فوق البنفسجية، مما يجعله مقاوما للماء.

علاوة على ذلك، ينظم "كي بنك" الذي يعمل عبر الإنترنت فعالية خاصة للتقويم أيضا من أجل تقديم تقويمه الجديد والجميل لجميع العملاء الجدد الذين شاركوا في مدخرات قصيرة الأجل حتى نهاية هذا العام.