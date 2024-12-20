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تقدّم إدارة منطقة كوك صونغ في مقاطعة جنوب جولا التي لا يوجد فيها طبيب أطفال، علاجا للأطفال مرتين أسبوعيا منذ شهر أغسطس الماضي.

وهذه الخدمة يتم تنفيذها بفضل حملة تسمى بـ"نظام التبرع بالحب في مسقط الرأس". وظلت الإدارة تنظم هذه الحملة تحت شعار "إهداء عيادة أطفال في كوك صونغ"، حيث نجحت في جمع 80 مليون وون أي ما يعادل حوالي ستين ألف دولار حتى شهر مايو الماضي.

واستخدمت الإدارة هذه الأموال لفتح عيادة للأطفال في منطقة "أوك كوا " للصحة العامة وهي مزودة بالمعدات الطبية الأساسية. ويقدم الطبيب يانغ هون يونغ ، مدير قسم طب الأطفال في مدينة كوانغ جو، الرعاية الطبية من خلال رحلة عمل.

وقال السكان في منطقة كوك صونغ إنه لأمر رائع أن يتم التخلص من الإزعاج الناتج عن الاضطرار إلى قيادة السيارة لأكثر من ساعتين إلى مدينة كوانغ جو أو مدينة سون تشون للحصول على العلاج الطبي.

وهكذا تسير على ما يرام حملةُ "نظام التبرع بالحب في مسقط الرأس" والتي أدخلتها الحكومة الكورية العام الماضي لتوسيع الموارد المالية للحكومات المحلية وتنشيط الاقتصاد المحلي.

الجدير بالذكر أن هذا النظام يختار فيه المانحون مساقط رؤوسهم أو المناطق التي يرغبون في دعمها شخصيا من أجل القيام بالتبرع إليها، ويتلقى أولئك المتبرعون هدايا تشمل المنتجات الإقليمية الخاصة أو مزايا خصم الضرائب.

ويستهدف هذا النظام منع ظاهرة "الانقراض الإقليمي". ووفقا لوزارة الإدارة العامة والأمن الكورية، بلغت قيمة التبرعات التراكمية لهذا النظام 52 مليارا و400 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 39 مليون دولار، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام.

وفي العام الماضي، وهو أول عام لتنفيذ النظام، تم جمع 43 مليارا و900 مليون وون، أي ما يساوي32 مليونا و500 ألف دولار. ويرجع السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى زيادة سهولة جمع التبرعات باستخدام المنصات الخاصة مثل البنوك، وتقديم مختلف الهدايا بما في ذلك المنتجات الإقليمية الخاصة أو كوبونات تلقي دروس كرة التنس.

ويتم استخدام التبرعات بشكل قيم. فمثلا، تستخدم إدارة منطقة "دام يونغ담양" في مقاطعة جنوب جولا، التي يمثل فيها كبار السن 33% من السكان، الأموال التي تم جمعها من خلال التبرعات في مرافقة كبار السن ذوي القدرات المحدودة على الحركة، إلى المستشفى وتوفير رعاية متكاملة للمرضى الذين خرجوا من المستشفى.

كما تستخدمها في تعليم العزف على الآلات الموسيقية الكلاسيكية، مثل الكمان أو البيانو، لـ266 طفلا محليا، بينما تستخدم إدارة "بو يو" في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، تلك التبرعات في مساعدة ضحايا الكوارث مثل حرائق الغابات والفيضانات.

يشار إلى أن تقديم هدايا من المنتجات الإقليمية الخاصة ضمن النظام يلعب دورا في إعادة بناء القواعد الاقتصادية المحلية والترويج للمنتجات الإقليمية الخاصة. وفي العام الماضي، تم بيع ألفين وثمانية وثمانين صندوقا من التفاح الخاص بمنطقة "جانغ سو" بمقاطعة شمال جولا، تبلغ قيمتها 62 مليونا و640 ألف وون .

كما تم بيع اليوسفي الذي تم إنتاجه في جزيرة جيجو بقيمة 50 مليونا و760 ألف وون، بينما تقدم إدارة منطقة ساسانغ في مدينة بوسان الأحذية التي تصنعها شركة "كوك جيه " للأحذية كهدية من أجل إحياء الشركة التي تعد من أهم الشركات التقليدية في المدينة.

وقال "كيم مين جيه" نائب وزير الإدارة العامة والأمن إن الوزارة ستدعم تطوير المشروعات الإقليمية المخصصة والهدايا الشعبية لزيادة الترويج للتبرعات بالحب في مسقط الرأس.

وأضاف أن الوزارة ستستمع بعناية إلى آراء المانحين من أجل جعل المشاركة في التبرعات أسهل وأكثر ملاءمة للعديد من الأشخاص.