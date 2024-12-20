الكلمات الرئيسية للقراءة هذا العام في البلاد

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اتضح أن الكلمات الرئيسية للقراءة هذا العام هي "الذات الداخلية" و"الوعي الذاتي" و"الاعتماد على الذات"، حيث حققت الكتب ذات العلاقة مبيعات قوية.

وبحسب "تقرير اتجاهات القراءة لعام 2024" الذي نشرته مكتبة "ميلي"، فإن اتجاهات القراءة هي: "الذات الداخلية" في مجال الروايات، و"الوعي الذاتي" في مجال الشعر والمقالات، و"الاعتماد على النفس" في مجال الاقتصاد والإدارة.

كما جاءت عبارة "التأمل الذاتي" في مجال العلوم الإنسانية والفنون الليبرالية، وعبارة "الشيخوخة البطيئة" في مجال الهوايات والمجالات العملية، وكلمة "النجاح" في مجال التطوير الذاتي.

وأوضحت مكتبة "ميلي" أن الكتب التي تركز على الألم الداخلي في مجال الروايات، لاقت رواجا، بينما تحظى الكتب التي تركز على الحاضر وتستعيد معنى الحياة اليومية بشعبية كبيرة في مجال الشعر والمقالات.

وهذه الكلمات الرئيسية الست اختيرت بواسطة تشات جي بي تي بناء على قائمة أكثر 200 كتاب بيعا في كل فئة.

الجدير بالذكر أن مكتبة ميلي عبارة عن شركة محلية تدير أعمال الاشتراك في الكتب الإلكترونية، ولديها تعاقدات مع حوالي ألفي ناشر حتى الآن.

ومنذ إطلاق خدمة المكتبة في عام 2017، يبلغ عدد المشتركين في الخدمة حاليا حوالي 8 ملايين و350 ألفا، من بينهم 59% سيدات، و41% رجال. والأشخاص في العشرينيات والثلاثينات من العمر هم مجموعة المستخدمين الرئيسية.

ووفقا للمكتبة، أظهرت أنماط القراءة أيضا تغيرات تختلف عن العام الماضي، حيث قرأ أكبر عدد من المستخدمين في شهر يناير وأيام الاثنين، وهو ما يدل على "البداية الجديدة"، بينما كان وقت الاستخدام الأكثر نشاطا بين الساعة التاسعة والساعة العاشرة مساء. وهذا على النقيض من العام الماضي الذي كانت فيه القراءة سائدة في ساعات الصباح.

وحللت المكتبة هذه الظاهرة على أن التغيرات في أنماط حياة الأشخاص المعاصرين المشغولين أثرت أيضا على عادات القراءة. وبالإضافة إلى ذلك، حققت الكتب الصوتية تقدما ملحوظا أيضا هذا العام.

وتماشيا مع اتجاه "نسبة الأداء مقابل الوقت"، زاد الطلب على الكتب الصوتية بسرعة عبر جميع الفئات العمرية. وعلى وجه الخصوص، كان معدل الاستخدام بين النساء في الأربعينيات من العمر هو الأعلى بنسبة 38%.