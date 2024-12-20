أسباب كافية للابتعاد عن الهواتف الذكية

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تعتبر الهواتف الذكية من المستلزمات اليومية في حياة الأشخاص المعاصرين، حيث لا يستطيع الكثير منهم ترك هواتفهم الذكية طوال اليوم، بينما تجري كل الأمور مثل الاتصالات مع أفراد العائلة أو الأصدقاء أو تنفيذ مهام الأعمال والبحث عن الطرق والتأكد من حالات التدريبات الجسدية، باستخدام الهواتف الذكية.

ورغم أننا نعرف الآثار السلبية لاستخدام الهواتف الذكية على صحتنا، إلا أننا نتجاهلها بسهولة. ولهذا فقد اخترنا الخبر الأخير في حلقة اليوم من أجل تقديم بعض آثارها السلبية على الصحة بناء على نصائح الأطباء.

أولا، يُعرضنا استخدامُ الهواتف الذكية للموجات الكهرومغناطيسية. والموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهواتف الذكية هي إشعاعات غير مؤينة.

ولا يؤدي هذا الإشعاع إلى إتلاف الخلايا أو الحمض النووي بشكل مباشر، لكنه يمكن أن يسبب ارتفاعا طفيفا في درجة الحرارة. ووفقا لجمعية السرطان الأمريكية، لا يوجد دليل واضح على وجود صلة بين إشعاع الهاتف الذكي والسرطان، لكن آثارها طويلة المدى تتطلب المزيد من الدراسة.

كما يصيبنا الإفراط في استخدام الهواتف الذكية بالتدهور المعرفي. طبعا، توفر الهواتف الذكية الراحة، لكنها يمكن أن تضعف أيضا مهارات التفكير. فنحن نعتمد بشكل متزايد على الهواتف الذكية لاكتساب المهارات الأساسية مثل قراءة الخرائط والحسابات البسيطة.

وعلى وجه الخصوص، أظهرت الأبحاث أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية لدى الأطفال الصغار يمكن أن يعيق تنمية المهارات الحسية الحركية ومهارات حل المشكلات.

كما يُحدث استخدام الهواتف الذكية اضطرابات النوم. ويمنع الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية إفراز الميلاتونين، وهو هرمون النوم، مما يعطل دورة النوم. وتمنعنا عادة استخدام الهواتف الذكية في وقت متأخر من الليل من النوم بشكل جيد وتجعلنا نشعر بالتعب في الصباح.

كما يسبب الإفراط في مشاهدة شاشات الهواتف الذكية في ضعف الرؤية. وبسبب استخدام الهواتف الذكية، نقضي وقتا أقل في النظر إلى المسافات البعيدة ونركز أكثر على الشاشات القريبة فقط. وهذا يمكن أن يسبب تعب العين والصداع وعدم وضوح الرؤية.

لهذا من المهم تجنب النظر إلى الشاشة لفترات طويلة من الوقت وتطوير عادة إراحة عيوننا على فترات منتظمة. وعلى وجه الخصوص، في أثناء العمل، هيا نتدرب على "قاعدة 20-20" المتمثلة في النظر إلى مسافة بعيدة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، يجعلنا الإفراط في استخدام الهواتف الذكية نشعر بآلام في العنق والظهر، كما نتعرض للجراثيم على الهواتف الذكية بسهولة. وهذه كلها أسباب كافية لكي نبتعد عنها حتى ولو فترة قليلة خلال حياتنا اليومية.



