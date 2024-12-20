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من المتوقع أن تنطلق شركة تابعة لشركة نيفر الكورية في السعودية رسميا في الربع الأول من العام القادم.

وتخطط الشركة التي تحمل الاسم المؤقت "نيفر العربية" للقيام بمختلف المشروعات كشركة تكنولوجيا متقدمة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، خلافا للشركة الأم التي تركز في كوريا على البحث والتعاملات بين الشركات والمستهلكين.

وقد أثبتت نيفر مكانتها في الخارج كشركة متخصصة في الروبوتات وليس كنافذة البحث الخضراء المعروفة في كوريا، من المتوقع أن تعمل على تصدير تقنياتها إلى الخارج.

ووفقا للصناعة ذات الصلة، تركز نيفر جهودها هذه الأيام على تفعيل الأعمال في مجال التقنيات المتقدمة مثل الروبوتات والتوأمة الرقمية.

وقد بدأت رحلة نيفر كشركة روبوتات في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2019 في أمريكا حيث قدمت أول تقنية روبوت من الجيل الخامس في العالم.

وقام عدد من وسائل الإعلام الأجنبية مثل وكالة "أسوشيتيد برس" بتقديم نيفر ونيفر لابس ونقل الأخبار عن مشاركتهما الأولى في المعرض الدولي. كما تم اختيار روبوتها ذي الذراعين باسم "أمبيديكس" كموضوع ساخن.

ولا تقتصر مشاركة نيفر في الأبحاث التكنولوجية فحسب، بل إنها تشارك أيضا في تفعيل أعمالها المتعلقة بالروبوتات حيث أكملت بناء مقرها الثاني "1784" باعتباره أول مبنى صديق للروبوتات في العالم في عام 2022.

وحاليا يقدم أكثر من 100 روبوت مختلف أنواعا من الخدمات مثل التوصيل والتطهير داخل المبنى 1784. وعلى وجه الخصوص، يجذب المبنى الانتباه باعتباره مبنى ذكيا يعتمد على الروبوتات ويدمج التقنيات الجديدة مثل الشبكات المتخصصة من الجيل الخامس والسحابة الإلكترونية.

وتعمل نيفر حاليا على بناء مثل هذا المبنى الذكي القائم على الروبوتات في كل من اليابان والسعودية. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت نيفر عن دخولها مجال أنظمة تشغيل الروبوتات من خلال عرض أول نظام تشغيل روبوت قائم على الويب في العالم "Archmind" في مؤتمر LEAP 2024 وهو معرض تقني دولي في السعودية.

كما زاد الاهتمام الدولي باستمرار بالمبنى 1784. ففي شهر نوفمبر من عام 2022، زار هذا المبنى أول مسؤول كبير من الحكومة السعودية، وهو وزير الحكم الذاتي والإدارة والإسكان "ماجد الحقيل".

وبعد ذلك زاره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومدير هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، ووزير التجارة. وبعد تلك الزيارات بواسطة كبار المسؤولين السعوديين، تم إبرام العديد من اتفاقات التعاون التكنولوجي.

وكان من أهمها إنشاء منصة توأمة رقمية يتم تقييمها على أنها "خريطة للروبوتات" في السعودية التي تعمل على إنشاء مدن ذكية مستقبلية مثل مدينة نيوم. وتخطط نيفر لتصبح شركة عالمية من خلال توسيع أعمالها إلى العديد من دول الشرق الأوسط إلى جانب السعودية.