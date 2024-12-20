جهود كورية لدعم آحلام الأطفال في العراق

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تعاونت اللجنة الكورية في منظمة اليونيسيف مع شركة ديه وو الكورية للهندسة والإنشاءات، في إنشاء مركزين لتعليم الرضع والأطفال الصغار لدعم أحلام الأطفال في مدينة الفاو في محافظة البصرة العراقية.

وقامت شركة ديه وو التي كانت مسؤولة عن مشروع إنشاء ميناء الفاو لمدة 10 سنوات، باختيار اليونيسيف كشريك لأنشطة المساهمة الاجتماعية المحلية هناك، حيث وقعت اتفاقية مساهمة اجتماعية مع اللجنة الكورية لليونيسيف في شهر أغسطس من عام 2022.

وبموجب الاتفاقية، ستتبرع الشركة الكورية بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي للجنة الكورية لليونيسيف لمدة 3 أعوام حتى عام 2025 لدعم مشروعات تعليم الأطفال في تلك المحافظة العراقية.

وهكذا أضافت الشركة قوة إلى سعي اليونيسيف لحصول جميع الأطفال على فرص التعليم بغض النظر عن ظروفهم، مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الفقر.

وبعد توقيع الاتفاقية، قامت اليونيسيف المدعومة من ديه وو بإنشاء مركز لتعليم الرضع والأطفال الصغار في كل من مدرسة "محمد صادق الصدر" الابتدائية ومدرسة "ساباتيش أثر " الابتدائية لتقديم الخدمات التعليمية إلى 177 طفلا من بينهم 91 طفلة.

وفي عام 2024، وبالتعاون مع مكتب التربية في محافظة البصرة، قامت ببناء مراكز جديدة لتعليم الرضع والأطفال الصغار في 4 مدارس ابتدائية، وتدريب 16 معلما.

بالإضافة إلى ذلك، تعاونت مع حكومة مدينة الفاو وسكانها في تعزيز الوعي بأهمية تعليم الرضع والأطفال الصغار من خلال تنمية قدرات المعلمين، وتنفيذ حملة لرفع مستوى وعي الآباء بحقوق الأطفال.

وقال أحد المسؤولين في شركة ديه وو خلال حفل التخرج الأول الذي أقيم في مركز تعليم الرضع والأطفال الصغار في مدرسة سلمان المحمدي الابتدائية في شهر مايو الماضي، إن الشركة الكورية ستواصل تنفيذ أنشطة المساهمة الاجتماعية في منطقة الفاو بالتعاون مع اليونيسيف باستمرار في المستقبل.