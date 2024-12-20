جمع تلاميذ مدرسة ماسان الابتدائية الكورية تبرعات مالية لمساعدة الأطفال في لبنان

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قامت مدرسة ماسان الابتدائية في مدينة هوا صونغ الكورية بتسليم تبرعات مالية إلى الفرع التابع لمنظمة الرؤية العالمية في جنوب مقاطعة كيونغ كي الكورية من أجل مساعدة الأطفال في مناطق النزاع في لبنان.

وقال الفرع الكوري يوم الاثنين الماضي إنه تلقى 605 آلاف وون، أي ما يعادل حوالي 450 دولارا من التبرعات من المدرسة الابتدائية يوم 11 من هذا الشهر لمساعدة الأطفال اللبنانيين.

وقد تم جمع هذه التبرعات من خلال أرباح فعالية خيرية لطلاب المدرسة ومبيعات الخضروات التي زرعها أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الحديقة التابعة للمدرسة.

وكما تعرفون، نزح حوالي مليونين و800 ألف شخص بسبب النزاع بين إسرائيل وحزب الله، في مناطق الجنوب اللبناني.

ولهذا أنشأت منظمة الرؤية العالمية 11 مركزا هناك لتوفير الغذاء والضروريات اليومية إلى حوالي 18 ألف شخص.

وتعليقا على ذلك، قال "لي تشونغ إيل" مدير المدرسة الكورية، إنه على الرغم من أن المدرسة صغيرة، حيث تضم 42 تلميذا فقط، إلا أنه يشعر بالسعادة لأن أولئك التلاميذ فكروا في عمل الخير واستخدموا التبرعات التي جمعوها في مساعدة الأطفال اللبنانيين.