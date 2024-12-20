ربط مدينة كان ننغ الكورية مع الأردن بواسطة الفنون





اُختتم معرض خاص تعاون فيه العديد من الفنانين في مدينة كانغ ننغ الكورية وفي الأردن تحت شعار "فنانون يجمعون الوقت: كانغ ننغ X الأردن"، وذلك في ساحة ميونغ جو للفنون في تلك المدينة الكورية يوم الأحد الماضي.

وقد استهدف الحدث استعراض الذكريات والأوقات التي جمعها الفنانون من خلال وجهات نظرهم الخاصة، وجذب الفنانون من المدينة الكورية انتباه الزوار من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأعمال القائمة على الهوية الإقليمية والخبرات الشخصية.

وعلى وجه الخصوص، صوّر فيلم "نطاق واحد" للفنان "كيم يو هان" حياة السكان المحليين وعبّر عن هوية المدينة الكورية من خلال الأعمال الإعلامية.

أما الفنانون الأردنيون فقد عبروا عن مشاهد مناطق الأردن، بما فيها البحر الميت باعتباره أكثر الأماكن انخفاضا على وجه الأرض.

واستمتع زوار المعرض بتجربة الذكريات المشتركة والاختلافات بين المدينة الكورية والأردن من خلال أعمال الفنانين ذوي الخلفيات الثقافية المختلفة.

كما تأملوا في معنى التبادلات الثقافية، واكتشفوا وجهات نظر وتجارب متنوعة.

وأوضح البروفسور "هو جونغ وان" في قسم الفنون التشكيلية والتصميم في جامعة وان جو في كانغ ننغ، أنه خطط لتنظيم المعرض بناء على إمكانية الربط بين الأردن وهو في حالة الهدنة مع إسرائيل، والمنطقة منزوعة السلاح في كوريا الجنوبية.