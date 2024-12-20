جامعة جونبوك الكورية تفتتح مركزا دوليا لها في جامعة ابن طفيل المغربية

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افتتحت جامعة جونبوك الكورية مركز جامعة جونبوك الدولي في جامعة ابن طفيل في المملكة المغربية، يوم 10 من هذا الشهر.

تعد جامعة ابن طفيل واحدة من أكثر 3 جامعات مرموقة في المغرب، وهي أول جامعة عربية وإفريقية تحصل على أعلى جائزة في مجال سياسة حماية البيئة المستدامة والدعم الخارجي للطلاب المتفوقين.

وأقيم حفل افتتح المركز في الجامعة المغربية بحضور عدد من مسؤولي البلدين. ومن المتوقع أن يقدم المركز المعلومات الأساسية للطلاب من المغرب والدول المجاورة الذين يرغبون في الدراسة في كوريا.

ومن المتوقع أن يلعب أيضا دورا رئيسيا في جذب الطلاب الدوليين وتوسيع التبادل الدولي من خلال توفير برامج تعليم اللغة الكورية بالإضافة لتوفير معلومات حول الدراسة في كوريا.

وعلى وجه الخصوص، سيتم إجراء تبادلات أكاديمية وأبحاث مشتركة بين أساتذة الجامعتين الكورية والمغربية بشكل نشط من خلال هذا المركز الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الجامعة على تشغيل نظام الدرجات المزدوجة لبرامج الماجستير والدكتوراه في المجالات الهندسية الممتازة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والكمبيوتر والبيئة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والمجالات الاقتصادية مثل التجارة.