التعاون العلمي بين جامعة دونغ كوك الكورية والمدرسة العليا الجزائرية للأعمال

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قالت جامعة دونغ كوك يوم العاشر من هذا الشهر إنها وقعت اتفاقية مع المدرسة العليا الجزائرية للأعمال في إطار مشروع المساعدات الإنمائية الرسمية الكورية. وحضر حفل التوقيع رئيس الجامعة الكورية "يون جيه اونغ" ونظيره الجزائري "نور الدين ميناني"، ورئيس غرفة التجارة الجزائرية "كامل أميني".

وتخطط الجامعتان لتوسيع المشاركات المستدامة وتعزيز شبكاتهما الدولية. ومن المتوقع أن تتيح هذه الاتفاقية فرصة مهمة لوضع الأساس لمشروع دعم التعليم العالمي لـ"تدريب القوى العاملة التجارية العملية"، الذي تنفذه الجامعة الكورية حاليا بنشاط.

وأعرب رئيس الجامعة الكورية عن أمله في أن تتمكن الجامعتان من دمج معارفهما وتجاربهما من أجل رعاية خبراء عالميين، مؤكدا على أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة مثال جيد لنموذج التعاون الاستراتيجي بينهما.

ومن جانبه قال نظيره الجزائري إن هذه الاتفاقية ستتيح للطلاب والباحثين في الجامعتين فرصة لمواصلة التبادلات النشطة في مختلف المجالات مثل الاقتصاد والثقافة.