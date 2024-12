أبرز القضايا في ساحة الكيبوب لعام 2024

لا شك في أن ساحة الكيبوب لعام 2024 كانت تتميز بالتنوع من حيث أنواع الأغاني والفرق. راجعنا أبرز القضايا التي طرأت على ساحة الكيبوب هذا العام من خلال 3 كلمات رئيسية.





الجيل الخامس

منذ بدء عام 2024، تظهر في ساحة الكيبوب فرق الأيدول من الجيل الخامس بشكل ملحوظ، من بينها فرق ILLIT وTWS وNCT Wish وMEOW وizna.

في شهر يناير من هذا العام، ظهرت فرقة TWS مع أغنية "اللقاء الأول لا يسير كما هو مخطط له"، وأثبتت وجودها بشكل قوي جدا من خلال جاذبيتها المنعشة والجديدة. وخلال سنة واحدة فقط، تطورت الفرقة كثيرا لدرجة أنها ظلت تسجل رقما قياسيا كلما أصدرت ألبوما جديدا. على الرغم من أن TWS فرقة جديدة لم تمر حتى سنة واحدة منذ بدء مشوارها الفني، إلا أن معظم أغانيها أصبحت معروفة ومحببة إلى حد كبير مثل أغنية "إذا كنتُ S، فكوني N لي" التي صدرت في الصيف، وأغنية "المهرجان الأخير" التي صدرت في الشتاء. ونتيجة لعدم التوقف عن النشاط الفني طوال هذا العام، أصبحت TWS رمزا جديدا لجيل "جين زي" لكونها فرقة تمثل الجيل الخامس من أيدول الكيبوب.

أما بالنسبة لفرق البنات، تعتبر ILLIT أبرز فرقة بناتية من الجيل الخامس. وتكتب الفرقة التي بدأت مسيرتها الفنية في شهر مارس هذا العام، تاريخا ناجحا باستمرار من خلال المفهوم المنعش والكلمات الصريحة التي تمثل ما تشعر به الشابات المراهقات. والجدير بالذكر أن أغنية Magnetic الأولى لها، أول أغنية كورية تدخل إلى قائمة بيلبورد Hot100 الرئيسية وقائمة Official Single chart البريطانية أيضا حيث أعطت للجمهور صدمة كبيرة.

خاصة، صارت المنافسة بين فرق البنات من الجيل الخامس التي تم تدشينها في النصف الثاني من هذا العام أكثر شراسة، وهي فرق MEOW وSAY MY NAME وizna.

كانت فرقة MEOW تحظى باهتمام كبير قبل بدئها الرسمي بسبب المخرج Teddy رئيس شركة The Black Label، والذي ألّف الكثير من الأغاني المشهورة لفرق BIGBANG و2NE1 وBLACKPINK. وتجدر الإشارة إلى أن الكورس الرئيسي الذي يشابه صوت القطة والرقصة التي تعبر عن آذان القطة، تكفي لتعريف الجمهور بهوية فرقة MEOW بوضوح. ولكن يقول البعض إن الفرقة متشابهة مع فرقتيْ BLACKPINK وBABYMONSTER.

أما فرقة SAY MY NAME فهي تصبح أيضا إحدى أبرز فرق البنات من الجيل الخامس. وقد كانت أغنيتها الأولى WaveWay مرشحة للمرتبة الأولى في أحد البرامج الموسيقية وأظهرت العضوات مهاراتهن المتميزة في الغناء والرقص من خلال الأداء في بث مباشر. بالتالي، يُقال إن فرقة SAY MY NAME خطت أول خطوة ناجحة في عالم الكيبوب خاصة بفضل إخراج الفنان "كيم جيه جونغ" الذي لعب دورا مهما ومحوريا جدا في إنجاح الفرقة.

بينما آخر فرقة بنات تم تكوينها في النصف الثاني من هذا العام هي فرقة izna. على الرغم من أنه مر شهر واحد فقط منذ بدء نشاطها الفني، فتتمتع الفرقة بقاعدة معجبين ثابتة حول العالم وحاليا فرقة izna مشغولة جدا بالمشاركة في مختلف المهرجانات والبرامج الخاصة بمناسبة نهاية هذا العام.

يُذكر أن المنافسة بين فرق البنات للجيل الخامس ستشتد أكثر العام القادم لأن شركة SM للترفيه ستطلق فرقة جديدة للبنات في النصل الأول من العام.





إعادة التجمع

عادت كل من فرق الجيل الثاني أو الثالث مثل Lovelyz وG-friend و2NE1 وBIGBANG إلى ساحة الكيبوب هذا العام وذكرت الجمهور بالأيام الماضية التي يشتاقون إليها.

وقد صادف هذا العام الذكرى العاشرة على بدء فرقة Lovelyz، لهذا تجمعت عضوات الفرقة من جديد في شهر يونيو في إطار البرنامج التلفزيوني Hangout with Yoo حيث أصدرن أغنية جديدة بعنوان November ثم أقامت حفلة موسيقية للاحتفال بالذكرى العاشرة.

أما فرقة G-friend فهي ستستقبل الذكرى العاشرة العام القادم وقد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي عن مشروعها الخاص بمناسبة الذكرى العاشرة. لهذا ستقيم حفلة موسيقية خاصة الـ6 يناير.

بينما عادت فرقة 2NE1 هذا العام بعد مرور 8 سنوات منذ تفككها، بمناسبة الذكرى الـ15 على بدئها. ورحب المعجبون حول العالم بإعادة التجمع هذه كثيرا، لذا تجري عضوات 2NE1 حاليا، جولة موسيقية آسيوية ستستمر حتى شهر فبراير عام 2025.

أكثر إعادة تجمع رحب بها عشاق الكيبوب هو إعادة تجمع فرقة BIGBANG. وأشعلت عودة الفنان G-DRAGON فتيل إعادة تجمع أعضاء الفرقة. لهذا تم تقديم أداء فرقة BIGBANG مع أغاني HOME SWEET HOME وBANGBANGBANG وFANTASTIC BABY في حفل 2024 MAMA Awards في شهر نوفمبر الماضي.





K-Band

كانت الشعبية الهائلة التي تتمتع بها فرق باند هذا العام ملفتة للأنظار وغير مسبوقة على الإطلاق. إذا كانت تقود ساحة الكيبوب، أغاني الأيدول أو البالاد أو التروت بشكل رئيسي فنحن لاحظنا هذا العام ظهور مختلف الأنواع من أغاني باند في ساحة الكيبوب، وفي طليعة هذه الظاهرة توجد فرقة Day6.

لهذا قد دخلت بعض الأغاني القديمة لفرقة Day6 إلى مختلف قوائم الأغاني خلال هذه السنة وأخيرا، أصبحت Day6 أول فرقة باند تقيم حفلات موسيقية في استاديوم "غوتشوك سكاي دوم" عن طريق حفلة The Present الموسيقية التي أُقيمت بنجاح في يوميْ الـ20 والـ21 من هذا الشهر.

بينما كانت أغاني فرقة QWER أيضا حاضرة في الجداول الموسيقية طوال هذه السنة وكانت فرق LUCY و Xdinary Heroesأيضا بارزة هذا العام في ساحة الكيبوب، بفضل قوة أغاني فرق باند التي تسعد المستمعين وتعطيهم طاقة إيجابية دائما.