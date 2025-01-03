ماثيو هودالي: الشباب الفلسطيني من أذكى الشباب في العالم أجمع





السيد "ماثيو أمين هودالي" من مدينة "بيت لحم" الفلسطينية جاء إلى كوريا في عام 2016 لدراسة اللغة الكورية وإدارة الأعمال، ورجع إلى بلده ثم عاد إلى كوريا من أجل خوض تجربة جديدة. ويشرح السيد ماثيو في مقابلة مع القسم العربي أن اسمه، ماثيو، هو صورة من الاسم المسيحي "متّى"، ويتحدث عن مسقط رأسه "بيت لحم" قائلا إنها مدينة تاريخية ومكان مولد السيد المسيح، وهي مدينة لجميع الأديان، كما يتحدث عن تجربته في التعرف على الثقافة الكورية واتخاذ قرار بالدراسة فيها، وهو ما جاء بتشجيع من أخته التي كانت أول طالبة فلسطينية تدرس البكالورويس في كوريا.

ويضيف أنه كفلسطيني يتعرض لضغط عندما يسافر بعيدا عن الوطن لأنه يعيش في حالة من عدم الاستقرار نظرا لغموض المستقبل، وأنه كما شجعته أخته، فإنه يرغب في تشجيع المزيد من الفسطينيين على اختيار كوريا كخطوة لإكمال دراستهم، حيث إن الشباب الفلسطيني من أذكى الشباب في العالم أجمع. ويشرح السيد/ ماثيو أيضا عن سبب تخصصه المزدوج في إدارة الأعمال وتصميم المعلومات الصناعية، والجوائز التي حصل عليها مثل جائزة التصميم من سام سونغ، وخبراته المتنوعة في العمل في كوريا، والتحديات التي يواجهها العرب في العمل هنا.









ويوجه السيد ماثيو رسالة عبر أثير القسم العربي إلى عائلته وأصدقائه بمناسبة حلول العام الجديد، قائلا إنه أولا يشكر الله على إرشاده له في كل خطوة في حياته، كما يوجه الشكر إلى عائلته الذين هم أحب الناس إلى قلبه، وإلى الشعب الفلسطيني الذي عانى كثيرا مؤخرا.

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