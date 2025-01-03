مبادرات فرقة BTS تضامناَ مع أسر ضحايا حادثة طائرة طيران جيجو

أبدت فرقة BTS تضامنها وتعاطفها مع كارثة اصطدام طائرة طيران جيجو في كوريا الجنوبية بعد وصولها من تايلاند في الـ٢٩ من الشهر الماضي، فأولا تم إلغاء محتوى خاص بيوم ميلاد العضو V الذي وافق الـ٣٠ من الشهر الماضي حيث أصدرت وكالة Big Hit الترفيهية البيان التالي: مرحبا، هذه Big Hit. ندعو من أجل السلام لأرواح الذين لقوا حتفهم في حادث الطائرة ونعرب عن خالص تعازينا لأسرهم. نطلب تفهم المعجبين لأننا لن ننشر محتوى متعلقا بعيد ميلاد V

يؤدي V حاليا الخدمة العسكرية منذ الـ١١ من ديسمبر في وحدة القوات الخاصة للشرطة العسكرية بإقليم كانغ وون حتى شهر يونيو من هذا العام. أما الخبر الثاني فهو للعضو J-hope الذي تبرع بمبلغ ١٠٠ مليون وون كوري لمساعدة أسر ضحايا الكارثة بصفته عضوا شرفيا في Hope Bridge وهي منظمة وطنية للإغاثة من الكوارث.