الدول العربية تعرب عن تعازيها لكوريا في ضحايا تحطم الطائرة

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شهدت كوريا الجنوبية يوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي كارثة جوية مأساوية راح ضحيتها 179 شخصا.

وكانت طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة جيجو للطيران وعلى متنها 181 راكبا، قد انحرفت عن المدرج في مطار موان الدولي على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب غرب سيول في أثناء محاولة هبوط دون الاستعانة بعجلات الهبوط، واصطدمت بجدار، واندلعت بها النيران.

وللأسف الشديد تم إنقاذ شخصين فقط من الركاب، وهما رجل وامرأة من أفراد طاقم الطائرة.

وبعد وقوع الحادث، تلقت كوريا الجنوبية خالص التعازي من الدول العربية، حيث بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير "محمد بن سلمان" ببرقية عزاء ومواساة لـ"تشيه سانغ موك" نائب رئيس الوزراء الكوري والقائم بأعمال الرئيس في ضحايا حادث طائرة جيجو، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وأعرب عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا وللشعب الكوري، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لكوريا ولشعبها ولأهالي ضحايا هذا المصاب الأليم.

كما أعربت تونس عن تضامنها مع كوريا حكومة وشعبا ووقوفها إلى جانبها، على خلفية فاجعة تحطم الطائرة والتي خلّفت العديد من الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب كوريا، جراء حادث تحطم الطائرة، مؤكدة تضامن الأردن ووقوفها مع حكومة وشعب كوريا في هذا الحادث الأليم.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع كوريا، إثر الحادث المأساوي بتحطم الطائرة، وتقدمت بخالص تعازيها إلى كوريا في ضحايا الحادث الأليم.

أيضا، أعربت العراق وفلسطين عن تعازيهما ومواساتهما لكوريا في ضحايا حادث تحطم الطائرة، وتعاطفهما مع حكومة وشعب كوريا.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها لكوريا، مؤكدة تضامنها الكامل مع كوريا حكومة وشعبا في مواجهة آثار الحادث المروع، ومواساتها لأسر الضحايا.

وأعربت دولة قطر عن صادق تعازيها ومواساتها لكوريا في ضحايا حادث تحطم الطائرة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.