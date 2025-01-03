السفارة المصرية تحتفل بفوز مهرجان شرم الشيخ للمسرح بجائزة أفضل مهرجان عالمي

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نظمت السفارة المصرية لدى كوريا الجنوبية، تحت رعاية وحضور السفير "خالد عبد الرحمن"، احتفالا بتتويج مهرجان الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالجائزة العالمية لأفضل مهرجان دولي على مستوى العالم لعام 2024.

وكان الاحتفال قد تم تنظيمه عقب فوز مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالجائزة العالمية المقدمة من إدارة مهرجان جائزة المسرح الكوري يوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.

وحضر الاحتفال عدد من المثقفين والفنانين الكوريين، والمخرج "مازن الغرباوي" مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي، والدكتورة "إنجي البستاوي" مدير عام الهرجان، ومسؤولون من وزارة الثقافة الكورية، ورئيس بلدية سيول، ورئيس الجمعية الكورية للمسرح، إلى جانب السفير المصري "خالد عبد الرحمن" وحرمه.

وألقى السفير المصري كلمة في الحفل أعرب فيها عن فخر مصر بهذه الجائزة العالمية التي تؤكد على أواصر التعاون بين الدولتين الصديقتين مصر وكوريا الجنوبية.

وأكد أن السفارة المصرية تستعد للاحتفال بمرور ٣٠ عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في عام 2025.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة "إنجي البستاوي" مدير عام مهرجان شرم الشيخ بأن الجائزة تكليل لكل الجهود التي بذلها المهرجان على مدار العشر سنوات الماضية والتي تؤكد المكانة التي أصبح عليها المهرجان عالميا.

كما قال المخرج "مازن الغرباوي" إن هذه الجائزة فخر لمصر ولكل العرب، موجها الشكر لوزير الثقافة المصرية الدكتور "أحمد فؤاد هنو" واللواء الدكتور "خالد مبارك" محافظ جنوب سيناء لدعمها اللامحدود للمهرجان في دورته التاسعة مما ساعد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في الفوز بتلك الجائزة.

وكرم السفير المصري "خالد عبد الرحمن" إدارة المهرجان على هذا الإنجاز، فيما قام "مازن الغرباوي" رئيس المهرجان بإهداء درع المهرجان للسفارة المصرية لدى كوريا الجنوبية تقديرا للدور الكبير الذي تقوم به.