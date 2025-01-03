السفير الكوري لدى الأردن يبحث مع رئيس سلطة إقليم البترا التعاون في مجال السياحة

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التقى السفير الكوري لدى الأردن "كيم بيل او" مع رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور "فارس البريزات"، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة وتطوير المنتجات السياحية وزيادة عدد السياح من كوريا الجنوبية إلى الأردن، خاصة منطقة البترا.

وناقش الجانبان فرص الترويج للبترا في الأسواق الكورية كوجهة رئيسية للسياحة الثقافية والدينية نظرا لأهميتها التاريخية وارتباطها بمواقع دينية مهمة، إلى جانب القضايا المتعلقة بالتدريب والتأهيل في مجال التسويق السياحي للبترا في سوق كوريا الجنوبية.

وبيّن "البريزات" أهمية استمرار التعاون في الترويج للمواقع الأردنية في الأسواق الدولية، بما فيها السوق الكورية لجذب الزوار للبترا، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط القطاع السياحي.

ومن جهته، أشاد السفير الكوري "كيم" بالجهود التي يبذلها الأردن لتطوير البنية التحتية السياحية، خاصة من خلال إطلاق مسارات جديدة، منها مسار الوادي المظلم، الذي يقدم تجربة فريدة تجمع بين المغامرة والتعرف على التراث اليدوي.

وأكد السفير "كيم" على اهتمام كوريا الجنوبية بدعم القطاع السياحي في الأردن، مشيرا إلى مبادرات مثل التبرع بحافلتين كهربائيتين في وقت سابق لتحسين النقل السياحي.

كما أثنى "كيم" على مستوى النظافة والتنظيم في المواقع الأثرية، معربا عن إعجابه بالتزام الأردن بالحفاظ على المعايير الدولية.