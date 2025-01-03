شركة آي إي إس جي الكورية تؤسس مكتبا في أبو ظبي

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أعلنت شركة "آي إي إس جي" الكورية، وهي شركة مزودة لحلول الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، عن تأسيس مشروع مشترك في أبو ظبي، مما يمثل خطوة مهمة في توسعها في سوق الشرق الأوسط.

وتخطط الشركة لإطلاق مشروعات "إثبات المفهوم" مع القطاعين العام والخاص في المنطقة لتعزيز وجودها.

وتعالج الشركة التحديات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات في الامتثال للوائح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المعقدة من خلال تقديم حلول إدارة بيانات مصممة خصيصا.

وأقامت الشركة حلولها على رؤى مستمدة من أكثر من 100 مقابلة مع شركات، وأثبتت الحلول قيمتها في أسواق متنوعة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسنغافوره واليابان وأستراليا، واكتمل التحقق بنجاح في السوق في خمس دول.

ومن خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة تعمل حلول "آي إي إس جي" على تبسيط عمليات جمع بيانات الممارسات ومراقبتها وتحسينها، مما يتيح للشركات الاستجابة بكفاءة للوائح ومتطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة العالمية.

وتهدف "آي إي إس جي" من خلال مكتبها في أبو ظبي إلى تقديم حلول محلية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات سوق الشرق الأوسط.