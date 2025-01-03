المركز الثقافي الكوري في القاهرة يختتم فعالياته لعام 2024 بإطلالة على الأدب الكوري

ⓒ Ministry of Culture, Sports and Tourism

ⓒ Ministry of Culture, Sports and Tourism

ختاما لفعالياته الثقافية لعام 2024، نظم المركز الثقافي الكوري في العاصمة المصرية القاهرة أمسية أدبية بعنوان "إطلالة على الأدب الكوري".

وشارك في الأمسية الدكتور "محمود عبد الغفار" أستاذ الأدب المقارن في كلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتورة "آلاء فتحي" أستاذة الأدب الكوري في كلية الألسن بجامعة عين شمس، وعدد كبير من محبي الثقافة والأدب الكوري الذي انضم مؤخرا إلى فروع الإبداع الكوري كالسينما والدراما بعد فوز الكاتبة الكورية هان كانغ، بجائزة نوبل للأدب.

وتناول الدكتور "محمود عبد الغفار"، الذي قام بترجمة رواية "النباتية" للروائية "هان كانغ"، بالإضافة إلى عدد آخر من الأعمال الأدبية الكورية، عوامل تحول الأدب الكوري من المحلية إلى العالمية، وذلك عبر استعراض السمات المميزة للثقافة الكورية بصفة عامة، والتي من بينها النزعة السلمية ونبذ العنف، والاندماج مع عناصر الطبيعة، والذاكرة التاريخية القوية وتحويل الموروثات إلى منتجات ثقافية.

وقال الدكتور "عبد الغفار" إن من أهم المقومات التي أسهمت، بالإضافة إلى المحتوى المتميز والموضوعات الجادة، في فوز العديد من المؤلفين الكوريين بجوائز أدبية ذات شهرة عالمية، وجود كيان مؤسسي ينهض بترجمة الأدب الكوري إلى مختلف اللغات العالمية، وهو المعهد الوطني لترجمة الأدب الكوري.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى دوره النشط في الترجمة، يقوم المعهد بتسويق الأعمال المترجمة عبر شبكة واسعة من دور النشر والمؤسسات الثقافية الدولية.

وأضاف أن المعهد يولي اهتماما بالغا بانتقاء المترجمين وإقامة العديد من الورش التدريبية والمحاضرات المعمقة من أجل زيادة وعي المترجم الأجنبي بمختلف الفنون الأدبية الكورية، كما يقدم جوائز لهم من أجل تشجيعهم على مواصلة مسيرتهم في ترجمة الأدب الكوري.

وعقب كلمته، تم عرض الفيلم الكوري "الضباب"، وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الكوري "كيم سونغ أوك".

وفي ختام عرض الفيلم، استعرضت الدكتورة "آلاء فتحي" أهم القضايا التي تناولها الفيلم والقصة الأصلية التي تدور حول حقبة تاريخية مهمة في كوريا، وبصفة خاصة التغييرات التي طرأت على المجتمع الكوري مع بدء سيطرة الرأسمالية على المجتمع خلال أعوام الستينيات من القرن الماضي، وما صاحبها من هجرة كبيرة للسكان من القرى إلى المدن.

كما استعرضت الدكتورة "آلاء" حركة ترجمة الأدب الكوري إلى اللغة العربية، والتي انطلقت منذ عام 2005، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأعمال الأدبية المترجمة للغة العربية يصل إلى حوالي 70 عملا، وهو في تزايد مستمر.

وفي نهاية الأمسية، استعرض عدد من المشاركين تجاربهم مع الأدب الكوري، وكيف تأثرت حياتهم بعد قراءة الأعمال الأدبية الكورية.