كوريا الجنوبية والبحرين توقعان اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار

ⓒ MOFA

أقيمت يوم السادس والعشرين من ديسمبر الماضي في المنامة مراسم التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين كوريا الجنوبية والبحرين.

ووقع الاتفاقية عن الحكومة الكورية السفير الكوري لدى البحرين "كو هون سانغ"، فيما وقع عن حكومة البحرين وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ "سلمان بن خليفة آل خليفة".

وبهذه المناسبة، أشار السفير الكوري "كو" إلى أن توقيع الاتفاقية يؤكد حرص البلدين على تعزيز المشاركة الاقتصادية الثنائية، موضحا أن المكانة الاستراتيجية المهمة التي تحظي بها البحرين كبوابة لدول مجلس التعاون الخليجي، وما تتمتع به من مناخ جاذب للاستثمارات، سيعزز من وجود الشركات الكورية على نطاق أوسع في البحرين، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جانبه، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ "سلمان بن خليفة آل خليفة" على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البحرين وكوريا الجنوبية، وما تشهده مساراتها من تطور ونماء في مختلف المجالات، خاصة في مجاليْ المال والاقتصاد، مشيرا إلى أهمية مواصلة الدفع بالعلاقات الثنائية نحو مستويات أشمل بما يعود بالخير والنماء على البلدين.

كما أكد الوزير على دور الاتفاقية الموقعة في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البحرين وكوريا الجنوبية، وتطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تحقيق التطلعات والمصالح المشتركة.

ومن جهة ثانية، اجتمع السفير الكوري "كو" مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني الشيخ "عبد الله بن أحمد آل خليفة".

وخلال الاجتماع، أعرب السفير "كو" عن شكره وتقديره للوزير البحريني على اهتمامه بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفع بها نحو مستويات أكثر تقدما، بما يحقق الأهداف والتطلعات التنموية المشتركة.

وبدور، أكد الوزير البحريني الشيخ "عبد الله بن أحمد آل خليفة" حرص البحرين على تعزيز علاقات التعاون والمشاركة الاقتصادية والاستثمارية مع كوريا الجنوبية، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة في قطاعات المواصلات والاتصالات والتحول الرقمي.