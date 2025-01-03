حنان عثمان: أعتبر نفسي جزءا من أسرة القسم العربي





عبر الهاتف بين سيول والقاهرة، تتحدث إلى القسم العربي هذا الأسبوع الصديقة المصرية القديمة حنان عثمان عبد القادر، حيث تقول إنها درست اللغات الشرقية في الجامعة، ثم تخصصت أكثر في اللغتين الإنغليزية والصينية، وتعمل حاليا في قسم العلاقات العامة في إحدى الشركات الهندسية الصينية الكبرى في مصر.









وتوضح الأستاذة حنان عثمان أن علاقها بكوريا والثقافة الكورية قد بدأت عندما شاهدت مسلسل أغاني الشتاء قبل عشرين عاما، وهو ما فتح أمامها نافذة على عالم غني بالثقافة والتقاليد، ومن خلال القسم العربي بالكي بي إس وجدت كل ما تبحث عنه حول كوريا، كما صارت تعتبر نفسها جزءا من أسرة القسم العربي. وتتحدث الأستاذة حنان عن أمنياتها للعام الجديد، وتقول إنها تتمنى أن يتم تنظيم لقاء بين أعضاء القسم العربي ومستمعيه في مصر، وأن يكون هناك المزيد من التواصل بين الجانبين. وتقول إنها خلال العطلات تبقى فقط في البيت مع أمها لرعايتها، وتضيف أن لديها العديد من الذكريات الجميلة مع أمها، منها القيام بعمرة معها.









وترسل الأستاذة حنان عثمان بتحياتها عبر أثير القسم العربي إلى جميع المستمعين والأصدقاء في كل أنحاء العالم، وتقول لهم عام جديد سعيد، وتدعوهم لأن يكونوا جميعا سفراء لكوريا في بلدانهم، كما تعرب عن تمنياتها للقسم العربي بالتقدم والازدهار، وتقول إنها متأكدة من أن القسم العربي سوف يواصل دوره الريادي في بث المزيد من البرامج التي تعزز من التواصل بين الجانبين.

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