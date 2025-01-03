ارتفاع شعبية مستحضرات التجميل الكورية في الإمارات

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تجاوزت قيمة الصادرات الكورية من مستحضرات التجميل مستوى 10 مليارات دولار لأول مرة على الإطلاق في العام الماضي.

فقد اجتاحت شعبية الجمال الكوري المستفيدة من ظاهرة ارتفاع الموجة الكورية "هالليو"، أمريكا والصين واليابان وحتى الدول العربية، حيث دخلت الإمارات العربية المتحدة أيضا إلى قائمة الدول العشر الأكثر استيرادا لمنتجات التجميل الكورية.

وقالت هيئة سلامة الغذاء والدواء الكورية يوم 6 من الشهر الجاري إن صادرات مستحضرات التجميل الكورية بلغت في العام الماضي 10 مليارات و200 مليون دولار، بزيادة نسبتها 20.6% مقارنة بالعام الأسبق.

ويمثل هذا الرقم زيادة أيضا بنسبة 10.9% مقارنة بأعلى مبلغ تصدير على الإطلاق، وهو 9 مليارات و200 مليون دولار في عام 2021، وهو أعلى أداء في تاريخ تصدير مستحضرات التجميل الكورية.

يشار إلى أن صادرات مستحضرات التجميل الكورية ظلت تحقق نموا مستمرا، حيث ارتفعت من مليار و70 مليون دولار في عام 2012، إلى 9 مليارات و200 مليون دولار في عام 2021.

ثم ركدت في عامي 2022 و2023 بسبب تأثيرات جائحة كورونا، لكنها انتعشت مرة أخرى في العام الماضي.

وعلى وجه الخصوص، تضاعفت قيمة الصادرات إلى الإمارات بأكثر من 4 أضعاف من 40 مليون دولار في عام 2021، إلى 170 مليون دولار في العام الماضي، لتدخل الإمارات إلى قائمة الدول العشرة الأولى لأول مرة.

وأوضح "كو جي هون" مدير قسم سياسات مستحضرات التجميل في الوزارة الكورية، أن شعبية الجمال الكوري قد تأثرت بانتشار المحتوى الكوري عبر خدمات الفيديو على الإنترنت ليس فقط في جنوب شرق آسيا ولكن أيضا في الدول العربية.