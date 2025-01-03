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ⓒ MOFA

أقيم حفل افتتاح "ركن كوريا" في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت في منتصف الشهر الماضي.

ويشير ركن كوريا إلى مركز لترويج الثقافة الكورية تُنشئه السفارات الكورية في الخارج، في جامعة أو مكتبة خارجية، بدعم من المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية، ويتم فيه استعراض بعض الكتب الكورية ومواد الوسائط المتعددة حول كوريا.

وحتى الآن، تم إنشاء أكثر من 130 مركزا في 77 دولة. وقالت القنصلية العامة الكورية في الكويت إن عددا من المسؤولين ذوي الصلة، بمن في ذلك السفير الكوري لدى الكويت "بارك جونغ صوك" ورئيس الجامعة الكويتية "بسام علم الدين" وأعضاء هيئة التدريس ومدير مدرسة اللغة الكورية هناك، قد حضروا حفل الافتتاح.

يذكر أن جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، التي تضم ركن كوريا، هي أول جامعة خاصة في الكويت، وقد تأسست في عام 2002.