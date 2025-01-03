إقبال الشركات الكورية على المشاركة في معرض ليب لعام 2025 بالسعودية

ⓒ LEAP

برز معرض "ليب LEAP" في المملكة العربية السعودية الذي يطلق عليه اسم "نسخة الشرق الأوسط لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية"، باعتباره جسرا للشركات الكورية الراغبة في دخول الشرق الأوسط.

وتماشيا مع توجه السعودية نحو زيادة الاستثمار في الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من أجل التخلي عن النفط، تخطط الشركات الكورية لاستغلال معرض ليب الذي تحضره شركات التكنولوجيا الكبرى والمستثمرون الدوليون، من أجل تثبيت مكانتها في أسواق الشرق الأوسط، ثم الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن تشارك الشركة الكورية الناشئة "ريبيلون"، المتخصصة في أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي، وهي عضو في تحالف شركة إس كي تليكوم الكورية، في معرض ليب لعام 2025 الذي سيعقد في الرياض في الفترة من 9 إلى 12 من شهر فبراير القادم.

وسيشارك فيه "بارك صونغ هيون" الرئيس التنفيذي للشركة كمتحدث، حيث يحضر "بارك" كلا من "جلسة المستثمر" و"الجلسة التجريبية المصغرة" لتقديم تجربة نمو الشركة في كوريا باعتبارها شركة متخصصة في أشباه الموصلات تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويخطط بارك لتوضيح وحدة معالجة الشبكة العصبية. بالإضافة إلى ذلك، تخطط وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية والجمعية الكورية لصناعة أمن المعلومات لفتح جناح مشترك يتم فيه التعريف بـ5 شركات ناشئة كورية ذات صلة.

ويعد معرض ليب في عامه الرابع أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط، وتستضيفه الحكومة السعودية، ويعد فرصة سانحة لجذب الاستثمارات إلى السعودية التي تنفذ استراتيجية "رؤية 2030" لتحويل اقتصادها القائم على أساس النفط إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا المتقدمة.

وتشير التقديرات إلى أن 215 ألف شخص قد زاروا معرض ليب للعام الماضي الذي شاركت فيه حوالي ألف و800 شركة من جميع أنحاء العالم. وللمقارنة، فقد زار حوالي 135 ألف شخص معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العام الماضي.

وحضرت المعرض السعودي في العام الماضي معظم شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى مثل آبل، التي لا تظهر في معارض تكنولوجيا المعلومات الدولية إلا نادرا، وإنفيديا وإنتل. كما افتتحت شركة "نيفر" الكورية جناحا خاصا في المعرض حيث عرضت تقنيات مثل التوائم الرقمية والروبوتات.

أما شركة ريبيليون الناشئة فتعمل بجد على إنشاء شركة في السعودية في الربع الأول من هذا العام، حيث نجحت خلال العام الماضي في جذب استثمارات بقيمة 20 مليار وون من صندوق "واعد فنتشرز" وهو عبارة عن شركة رأس مال استثماري تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وبالتوازي مع النمو السريع الذي تشهده سوق تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط، من المتوقع أن يزداد عدد الشركات الكورية التي تحضر معرض ليب في المستقبل.