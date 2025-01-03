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تستمر الحرب بين إسرائيل وحماس حتى في العام الجديد، حيث توقفت مفاوضات وقف إطلاق النار بين الطرفين بسبب رفض إسرائيل، ثم استؤنفت مؤخرا، لكنها تواجه صعوبات.

وحتى في أثناء مفاوضات وقف إطلاق النار، يستمر القصف الإسرائيلي العشوائي. وفي الآونة الأخيرة، تزامنت موجات البرد والفيضانات، مما زاد من معاناة سكان غزة. ووفقا لوزارة الصحة هناك، قُتل أكثر من 17 ألفا و600 طفل منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي. وبالتالي يتوجب وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

ومن المقرر أن تنظم الرابطة الكورية للتضامن التشاركي وجماعة التضامن من أجل السلام الفلسطيني جلسة خاصة من خلال دعوة طالب اللجوء الفلسطيني "صالح لانتش"، لمشاركة قصص مختلفة، بما في ذلك حياته في غزة وكوريا وتجربته في المشاركة في حركة اللاعنف، لزيادة فهم الكوريين للوضع الفلسطيني.

وسوف تقام هذه الجلسة بعنوان "ذاكرة من غزة" في الساعة السابعة من مساء الخامس عشر من الشهر الجاري في مركز خدمة العمال في منطقة "كانغ بوك" بسيول.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تُعقد مسيرة "يوم العمل الدولي" للتضامن مع الفلسطينيين في سيول يوم التاسع عشر من هذا الشهر.