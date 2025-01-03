أعمال تطوعية كورية لمساعدة الأطفال في مراكش على التعافي النفسي

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شهدت المملكة المغربية زلزالا قويا في عام 2023، بالقرب من مدينة مراكش. وعلى الرغم من مرور أكثر من 15 شهرا، إلا أن ضحايا الزلزال ما زالوا يعيشون في خيام في بعض الملاجئ.

ولهذا، زار عدد من المتطوعين الكوريين ملاجئ الزلازل مؤخرا من أجل القيام بأعمال تطوعية لمساعدة الأطفال هناك على التعافي حيث شاركوا مع الأطفال هناك في بعض الأنشطة ومارسوا معهم عددا من الألعاب.

وقال أحد المتطوعين المغاربة إن الأطفال كانوا سعداء لمشاركتهم في هذه النشاطات، وأنه كان سعيدا أيضا لأنه تمكن من إعطاء بعض السعادة لأولئك الأطفال.

ويعاني الأطفال الذين يواجهون كوارث مفاجئة من صدمات وأضرار نفسية أكثر من البالغين. ولهذا بدأت مجموعة من المتطوعين التابعين للمؤسسة الكورية للتبادلات الدولية "كويكا" في تنفيذ نشاط تطوعي يسمى "استعادة الابتسامة" لتوفير التعافي النفسي والاستقرار لضحايا الزلزال.

وبذلت المجموعة الكثير من الجهد في إعداد أنشطة مخصصة للأطفال من سن سنة واحدة إلى 15 سنة.

وقالت الآنسة "نام هيه وان" من المجموعة الكورية إن فريقها قام بإعداد حكايات شفهية مثل رواية بعض القصص لمساعدة الأطفال على التعافي نفسيا، وأنشطة مثل ألعاب الكرة والألعاب الكورية التقليدية المختلفة ورياضة التيكوندو لمساعدة الأطفال على التعبير عن الطاقة الإيجابية.

وقال المتطوعون إنهم يأملون أن يتمكن ضحايا الزلزال، من خلال هذا النشاط، من التغلب على جراحهم في أسرع وقت ممكن واستعادة صحتهم وحياتهم اليومية.