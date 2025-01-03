داليا كيم دا يون: الدول العربية قريبة وجدانيا من كوريا رغم بُعد المسافة





الآنسة/ "كيم دا يون" الطالبة في كلية الترجمة للدراسات العليا في جامعة هان غوك، واسمها العربي "داليا"، تقول في مقابلة مع القسم العربي إنها تخصصت في دراسة العلاقات الدولية وكانت اللغة العربية تخصصها الثاني، ثم قررت أن تدرس اللغة العربية أكثر. وتوضح داليا كيف بدأت دراستها للغة العربية في عام 2018، وقد دفعتها متعة التعلم إلى بذل جهود كبيرة لتطوير مهاراتها اللغوية. ومن خلال الدراسة تمكنت من فهم الكثير عن الثقافة العربية والإسلامية، مشيرة إلى أن الدين لا يشكل جانبا كبيرا في الحياة اليومية للكوريين، بينما وجدت أن التزام المسلمين بواجباتهم الدينية صارم، وتقول إنها صُدمت عندما عرفت عن صيام المسلمين في شهر رمضان.









كما تؤكد الآنسة/ دا يون أن وجهة نظرها عن الثقافة العربية قد تغيرت تماما بعد دراستها للغة العربية، حيث كان لديها في السابق بعض الصور النمطية عن العرب والمسلمين، التي تركز عليها وسائل الإعلام، وقد اكتشفت أن الدول العربية قريبة جدا وجدانيا من كوريا رغم بُعد المسافة، وأن العرب لديهم حكمة وكرما.









وتشرح كيف طورت مهاراتها في الكتابة باللغة العربية، حتى فازت بمسابقتين مهمتين مؤخرا في هذا المجال، وتقول إن أهم شيء هو القراءة والتمرين بشكل دائم. وتتحدث أيضا عن رؤيتها للأوضاع في الشرق الأوسط، وأمنياتها وخططها المستقبلية، خاصة مع بدء عمل جديد قريبا في السفارة الإماراتية لدى كوريا.

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