شركة هوادو الكورية للاستشارات تطلق تبادلات ثقافية بين كوريا والشرق الأوسط

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بدأت الدكتورة "نشوى الرويني" المُؤسِسَة والرئيسة التنفيذية لمجموعة "بيراميدينا" الإماراتية، و"كيم مين جونغ" الرئيسية التنفيذية لشركة "هوادو" الكورية للاستشارات التابعة لمؤسسة "الرؤية الكورية العالمية"، التعاون بينهما لتعزيز التبادل الثقافي والصناعي بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط.

والدكتورة "نشوى الرويني" هي إعلامية مصرية حاصلة على الجنسية الإماراتية، وتتمتع بنفوذ كبير في الشرق الأوسط من خلال ممارسة أنشطتها القوية في مختلف المجالات، حيث يطلق عليها اسم "أوبرا وينفري العرب".

وناقشت السيدتان البارزتان الكورية والمصرية إمكانية إنتاج مسلسل تلفزيوني مشترك بين كوريا والشرق الأوسط، والترويج من خلاله للصناعات الكورية، مثل الثقافة والأطعمة ومستحضرات التجميل، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في العالم أجمع أيضا.

وقالت رئيسة شركة "هوادو" الكورية "كيم" إنها ستلعب دورا كدبلوماسية مدنية تسهم في تعريف الشرق الأوسط بالصناعة والمنتجات الثقافية الكورية، معربة عن أملها في أن يكون التعاون مع الدكتورة "نشوى الرويني" جسرا يجمع بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط ثقافيا، وفرصة لتعزيز العلاقات بين المنطقتين.

وعلى صعيد آخر، تخطط شركة "هوادو" الكورية للاستشارات للتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون في إقامة معرض للأعمال الكورية التقليدية المطلية بالورنيش والتبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الخطة بعد اللقاء الذي جرى بين "كيم مين جونغ" الرئيسة التنفيذية لشركة "هوادو" الكورية والدكتور "سعيد مبارك بن خرباش" المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة دبي للثقافة والفنون، التي أعربت عن إعجابها بجمال الأواني الكورية التقليدية المطلية بالورنيش.

وقالت "كيم" إن التعاون مع هيئة دبي للثقافة سيتيح فرصة لتعريف الشرق الأوسط والعالم بقيمة الثقافة والفنون التقليدية الكورية، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية تبذل جهودا لإدراج الأعمال الكورية المطلية بالورنيش ضمن قائمة اليونسكو للآثار الثقافية.

وأكدت أنها ستعمل، من خلال هذا التعاون، على الترويج للثقافة التقليدية الكورية في العالم وتعزيز التبادل الثقافي مع الشرق الأوسط.