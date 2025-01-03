مؤسسة كويانغ الثقافية الكورية تستضيف أوركسترا قطر الفلهارمونية في أبريل

من المقرر أن تستضيف مؤسسة "كويانغ" الثقافية الكورية أوركسترا قطر الفلهارمونية في كوريا الجنوبية لتقديم حفليْن في شهر أبريل القادم بقيادة المايسترو "ويلسون ونغ".

وسوف يقام الحفل الأول لأوركسترا قطر يوم الثاني عشر من شهر أبريل في مسرح "أرام" بمدينة كويانغ، بمشاركة مطربة السوبرانو الكورية الشهيرة "تشو سو مي".

أما الحفل الثاني فسوف يقام في اليوم التالي في مسرح "هيه أوه روم" التابع للمسرح الوطني في سيول، بمشاركة عازف البيانو الكوري "بارك جيه هونغ".

ومن المتوقع أن يكون هذان الحفلان حدثا يرمز للمحتوى الكوري الذي يحظى بإقبال على مستوى العالم، والتبادل الثقافي الكوري العربي، وأن تتمكن مدينة كويانغ من خلال ذلك الحدث من تعزيز مكانتها كمدينة عالمية رائدة تستضيف الأحداث الموسيقية العالمية التي تنقل رسالة السلام والتعاون الدوليين.

وتضم برامج الحفلين لأوركسترا قطر في كوريا الجنوبية مقدمة أوبرا "رسلان ولودميلا" من تأليف الموسيقار الروسي "ميخائيل غلينكا"، والغناء لمطربة السوبرانو "تشو سو مي"، والموسيقى من تأليف الملحنين القطريين "ناصر نصيب" و"دانا الفردان".

وقد تأسست أوركسترا قطر على يد الشيخة "موزا بنت ناصر" في عام 2007. واختارت لجنة تحكيم من محترفي الموسيقى الدوليين 101 موسيقي ليكونوا أعضاء في الأوركسترا من خلال اختبارات أداء أجريت في دول أوربية وعربية.

وأقامت الأوركسترا حفلها الافتتاحي يوم الثلاثين من شهر أكتوبر من عام 2008 بقيادة "لورين مازل".

وتتكون الأوركسترا حاليا من 96 موسيقيا من 30 دولة، وتقوم بنشر رسالة السلام والتوافق في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم عروض تجمع بين الموسيقى العربية والغربية.

وكانت مؤسسة كويانغ الثقافية الكورية وأوركسترا قطر قد وقعتا مذكرة تفاهم في شهر يونيو من العام الماضي كبداية لمشاركة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الثقافة والفن لدعم تنمية المجتمع في كل من كوريا الجنوبية وقطر.

وتسلط مذكرة التفاهم الضوء على التعاون المستمر بين المؤسستين اللتين تشتركان في هدف واحد يتمثل في إثراء مجتمعاتهما من خلال قوة الموسيقى والفنون.

ومن المتوقع أن تسهم الحفلات التي ستقيمها أوركسترا قطر في كوريا الجنوبية، في تعميق التبادل الثقافي بين البلدين ورفع مكانة مدينة كويانغ الكورية كمدينة ثقافية عالمية.