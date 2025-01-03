الكتيبة الكورية تقدم مساعدات إنسانية للدفاع المدني في مدينة صُور اللبنانية

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قدمت كتيبة "دونغ ميونغ" الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة، "يونيفيل"، لحفظ السلام، مساعدات إنسانية لفرق الدفاع المدني العام والخاص في مدينة صور في جنوب لبنان.

وحضر حفل تقديم المساعدات، قائد الكتيبة الكورية العقيد "يو جونغ يون"، وعدد من جنود الكتيبة، وممثلين عن رؤساء البلديات المجاورة، وأفراد فرق الدفاع المدني العام والخاص.

وفي كلمة ألقاها في الحفل، قال العقيد الكوري "يو" إن مدينة صور تعرضت للعديد من الغارات الجوية قبل إعلان الهدنة في شهر أكتوبر من العام الماضي، وأن الجهود التي يبذلها مواطنو المدنية تسهم في تعزيز الاستقرار ليس فقط في صور، بل في كل أنحاء لبنان أيضا.

ومن جانبه، قال قائد الدفاع المدني اللبناني في صور "علي صفي الدين" إن دعم الكتيبة الكورية يساعد فرق الدفاع المدني العام والخاص على أداء واجب خدمة السكان بشكل أفضل.

كما قدمت كتيبة "دونغ ميونغ" الكورية مساعدات مماثلة للدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية في صور، بحضور عدد من قيادة الكشافة والدفاع المدني.

الجدير بالذكر أن كتيبة دونغ ميونغ الكورية التي تم تأسيسها في شهر يونيو من عام 2007، تسهم في إحلال السلام في الشرق الأوسط من خلال أنشطتها التي تتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وتعتزم اعتبارا من هذا العالم تنفيذ عمليات مدنية عسكرية مخصصة في خمس قرى داخل منطقة العمليات تشمل دعما طبيا وتحسينا للمدارس وغيرها من المشروعات التي تلبي احتياجات السكان.

كما تخطط الكتيبة الكورية لإطلاق دورات تدريبية تشمل الخياطة وصناعة الصابون لدعم الاستقلال الاقتصادي للسكان.