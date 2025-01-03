كوريا والجزائر تناقشان آفاق الاستثمار والمشاركة في قطاع الطاقة والمناجم

ⓒ ennaharonline.com

قام السفير الكوري لدى الجزائر "يو كي جون" بزيارة لوزير الدولة ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري "محمد عرقاب" في مقر الوزارة يوم الثامن من يناير.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين كوريا الجنوبية والجزائر، خاصة في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

وتطرق اللقاء إلى المشروعات الجارية في الجزائر، وفرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في هذه القطاعات الحيوية.

وناقش الجانبان آفاق الاستثمار والمشاركة، خاصة في مجالات الهندسة، وإنتاج الكهرباء، والمحروقات، مع التركيز على إنتاجها ومعالجتها، إلى جانب إمكانيات التعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتطوير الهيدروجين الأخضر وتطوير تقنيات تخزين الطاقة.

وتم أيضا بحث فرص التعاون والاستثمار في مجال المناجم، ولا سيما استكشاف واستغلال المعادن الاستراتيجية وتلك المتعلقة بصناعة الطاقات النظيفة، بالإضافة إلى مشروعات المناجم التي تعمل الجزائر على تطويرها لتعزيز اقتصادها الوطني.

كما أكد الطرفان على أهمية تطوير مشاركات متبادلة المنفعة، ترتكز على نقل المعرفة والخبرة، وتعزيز الإدماج الوطني في مشروعات الطاقة والمناجم.

وأبديا إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، أكد السفير الكوري "يو" أن هذا اللقاء يعكس الإرادة الراسخة لتوطيد العلاقات بين كوريا والجزائر، وتوسيع آفاق التعاون والمشاركة في القطاعات الإستراتيجية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.