زيادة التعاون الدفاعي بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط

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أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية اللواء "تحسين الخفاجي" يوم الثامن من يناير عن قرب وصول منظومة دفاع جوي متطورة من كوريا الجنوبية إلى العراق، مشيرا إلى أن عام 2025 سيشهد تعزيزا لقدرات الدفاع الجوي العراقي بأسلحة متطورة.

وقال "الخفاجي" إن هناك عقودا قريبة ستنفذ خلال هذا العام في مجالات الدفاع الجوي والقوة الجوية وطيران الجيش، مؤكدا أن هذا العام سيشهد وصول أسلحة متطورة في مجال الدفاع الجوي، وخاصة من كوريا الجنوبية.

وأضاف أن منظومة الدفاع الجديدة الكورية التي تم استيرادها من قبل وزارة الدفاع، ستصل قريبا إلى قيادة الدفاع الجوي، حيث ستستخدم لمعالجة الأهداف الجوية.

ومن جهة ثانية، من المقرر أن تجري القوات الكورية الجنوبية والإماراتية تدريبات عسكرية مشتركة في موقع للتدريب في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من العاشر وحتى العشرين من شهر فبراير القادم.

وسوف تشارك في هذه التدريبات فرقة كورية تتكون من حوالي 100 جندي، و14 نوعا من المعدات العسكرية، منها دبابات "كي 2"، ومدافع هاوترز ذاتية الدفع "كي 9"، والعربات المدرعة "كي 10" لنقل الدخائر، وعربات "كي 21" لقتال المشاة، والدبابات الهجومية لإزالة العوائق "كي 600".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تنضم فيها دبابات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من الجيش الكوري إلى تدريبات خارج البلاد، بعد التدريبات مع القوات القطرية في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وتهدف التدريبات العسكرية المشتركة مع القوات الإماراتية إلى تعزيز قدرة الجيش الكوري القتالية من خلال تشغيل الجنود والمعدات في بيئة قاسية يصعب تجربتها في كوريا.

كما تهدف إلى تحسين القدرة على إجراء عمليات مشتركة مع الحلفاء، وزيادة صادرات كوريا من الأسلحة من خلال الترويج لأداء أنظمة الأسلحة الكورية.

إلى جانب هذا، يخطط الجيش الكوري، على هامش هذه التدريبات، لتنفيذ أنشطة تعاون عسكري مع مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى.

وكان الجيش الكوري قد وقع في عام 2023 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع الدفاع مع كل من الجيشين القطري والإماراتي لإجراء تدريبات مشتركة.

وقد شهد التعاون الدفاعي بين كوريا والإمارات توسعا في آفاقه بشكل مستمر منذ نشر وحدة "أخ" الكورية في الإمارات في عام 2011 بناء على طلب الجانب الإماراتي.

وشارك سلاح الجو الكوري في التمرين المشترك متعدد الجنسيات "عَلَم الصحراء 9" الذي تم إجراؤه في عامي 2023 و2024 في الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه، شارك سلاح الجو الإماراتي في التدريب القتالي العلمي الذي أجري في عام 2023 في منطقة "إين جيه" بمقاطعة كانغ وان في كوريا الجنوبية.

وفي العام الماضي، أقيم التدريب القتالي العلمي المشترك لأول مرة بين القوات الكورية والأمريكية والإماراتية.