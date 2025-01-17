إصدار طوابع تذكارية من المواد الثقافية المستردة احتفالا بالذكرى 80 لاستقلال كوريا

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من المتوقع أن تصدر هيئة التراث الوطني وهيئة البريد الكورية طوابع تذكارية لأربع مواد مستردة من التراث الثقافي يوم الجمعة القادم، احتفالا بمرور 80 عاما على استقلال كوريا من الاستعمار الياباني.

وتتكون هذه الطوابع من المواد الأربع المرتبطة بتاريخ استقلال كوريا، وهي سفارة الإمبراطورية الكورية في الولايات المتحدة، وطبعة كتاب الأعمال المجمعة للمعلم والمناضل الكوري "تشوك آم"، والختم الملكي للإمبراطور الكوري كو جونغ، وبعض الوثائق المتعلقة بالجنود المتطوعين في عهد مملكة جوسون الكورية.

ومن المقرر إصدار 544 ألف نسخة من الطوابع بحيث يمكن شراؤها من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، أو موقع هيئة البريد الكورية على الإنترنت.