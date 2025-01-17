ارتفاع شعبية تزيين الكتب في كوريا





هذه الأيام يتزايد عدد الكوريين الذين لا يقرؤون الكتب فحسب بل يزينونها أيضا بشكل جميل. فبعد أن انتشرت ثقافة تسمى بـ"تكست هيب" أو "روعة قراءة النصوص" بين جيل الشباب"، ظهرت ثقافة تزيين الكتب.

وهذه الثقافة عبارة عن تزيين الكتب بمجموعة متنوعة من الملصقات الجذابة، وتحميلها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبذلك أصبحت أغلفة الكتب، التي كانت تستخدم في الأصل لحماية الخصوصية أو منع تلف الكتب، أدوات للتعبير عن أذواق الأشخاص حيث يتم في تزيين الكتب استخدام مختلف ملصقات الفهارس والعلامات والعلامات المرجعية.

وشهدت مبيعات الأدوات المستخدمة لتزيين الكتب ارتفاعا كبيرا في المكتبات أيضا. فوفقا لمتجر الكتب الإلكتروني "ييس 24" ارتفعت مبيعات أغلفة الكتب في الفترة من الأول من يناير من العام الماضي وحتى الـ15 من الشهر الجاري بنسبة 195% مقارنة بالعام الأسبق.

كما زادت مبيعات ملصقات الفهرس والعلامات الخاصة لتزيين الكتب بنسبة 93%، بينما زادت مبيعات العلامات المرجعية بنسبة 43%.

علاوة على ذلك، نشأت ظاهرة تتمثل في أن الكتب التي تحتوي على مساحات فارغة كبيرة على الغلاف، وهو أمر جيد للتزيين، تحقق مبيعات جيدة.

ومنها سلسلة "مختارات من الشعر" لشركة قرية الأدب للنشر، وسلسلة "مختارات من القصص القصيرة" لشركة بيت الحكمة للنشر، وهي تحتوي على الكثير من المساحات الفارغة على الغلاف وتأتي جميعها بلون واحد.

وكان حوالي ألفين و300 منشور ذي صلة على إنستغرام عبارة عن صور لملصقات مثبتة على أغلفة السلسلتين وشكل مشتروها في العشرينيات من العمر الأكثر شعبية، بنسبة بلغت 32% من جميع الفئات العمرية.

كما ارتفعت مبيعات كتب سلسلة "مختارات من الشعر" بنسبة 17% على أساس سنوي، وزادت مبيعات كتب سلسلة "مختارات من القصص القصيرة" بنسبة 15%.

وتماشيا مع ارتفاع شعبية تزيين الكتب، يقوم الناشرون أيضا بإصدار منتجات ذات صلة. ففي شهر سبتمبر من العام الماضي أصدرت شركة "قرية الأدب" رواية "المدينة وجدرانها غير المؤكدة" للكاتب الياباني "موراكامي هاروكي" في طبعة كتيب مع ملصقات.

كما قامت شركة "ذا كويست" للنشر بإصدار محدود من كتاب "إليك أنت الذي تتألق أكثر اليوم"، مع تقديم ملصقات غلاف كتاب. بالإضافة إلى ذلك قامت شركة "شباك المستقبل" للنشر بالترويج لكتاب "يوم في حياة القط المتكلم هوصوب" من خلال تجنيد مجموعة من مراجعي الكتب المهتمين بتزيين الكتب.

وتعليقا على ذلك، قالت "كانغ جي يون" مديرة التسويق في متجر ييس 24 إنه أصبح من المألوف إظهار الذوق من خلال مشاركة مقاطع أو أغلفة كتب مثيرة للإعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن ثقافة التحلي بالزينات الخاصة والمتميزة أصبحت منتشرة خاصة بين القُرّاء من المراهقين وفي العشرينيات من العمر، ولهذا فهم يريدون زخرفة كتبهم أيضا ليجعلوها مميزة عن الأخرى.