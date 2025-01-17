الإقلاع عن التدخين مع حوافز مالية

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نعرف جيدا عن إضرار التدخين على الصحة ولهذا ظل معظم المدخنين يقطعون وعدا بالتوقف عنه في بداية كل عام تقريبا.

ولكن هذا الوعد يتلاشى بسرعة قبل مرور بضعة أيام فقط، ثم تنخفض إرادة التوقف عنه يوما بعد يوم.

ووفقا لتقرير إحصاءات صحة الشعب لعام 2023، الذي أصدرته هيئة إدارة الأمراض الكورية مؤخرا، لم تبلغ نسبة المدخنين البالغين الذين أجابوا بأنهم يخططون للتوقف عن التدخين خلال الشهر القادم سوى 13% فقط وهي أقل نسبة منذ عام 2007 الذي بدأت فيه الإحصاءات ذات الصلة.

وهذه النسبة مستمرة في الانخفاض للعام الرابع على التوالي منذ أن بلغت 19% في عام 2020، ثم 16% في عام 2021، و14% في عام 2022. وقال أحد المدخنين في الثلاثينيات من العمر إن عددا غير قليل من المدخنين حوله غيروا من السجائر التقليدية إلى السجائر الإلكترونية، وأن إرادته للتوقف عن التدخين تنخفض تدريجيا اعتقادا بأن تدخين السجائر الإلكترونية أقل ضررا من تدخين السجائر الورقية.

ويقول الخبراء إنه من الصعب الإقلاع عن التدخين بالمفرد، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمال، فالقصة مختلفة. فبحسب تقرير بعنوان "حوافز الإقلاع عن التدخين" المنشور على مكتبة "كوكران"، وهي قاعدة بيانات للأوراق العلمية الطبية، يوم 13 من الشهر الجاري، نجح 10 من بين كل 100 شخص حصلوا على تعويضات مالية في الإقلاع عن التدخين لأكثر من 6 أشهر، بينما نجح 7 من كل 100 شخص لم يحصلوا عليها في الإقلاع عن التدخين لمدة تزيد عن 6 أشهر.

جاء ذلك في تحليل 48 برنامجا للإقلاع عن التدخين أجريت في 8 دول حول العالم على 21 ألفا و900 شخص. وخَلُص التحليل إلى أن المكافآت تساعد الأشخاص على التوقف عن التدخين لمدة ستة أشهر على الأقل، وتستمر فوائدها حتى بعد نهاية المكافآت، مما يوفر فوائد طويلة الأمد.

ويشير هذا إلى أن المثابرة المبذولة للحصول على حوافز يمكن أن تصبح عادة دائمة. ولذلك بدأت إدارة منطقة "نو وان" في سيول نظاما لمكافأة الإقلاع عن التدخين في عام 2014 لتصبح أول إدارة منطقة محلية من هذا النوع في البلاد.

ويتمثل النظام في تقديم 100 ألف وون إلى كل واحد من سكانها ينجح في الإقلاع عن التدخين لمدة عام واحد، و200 ألف وون إذا توقف لمدة عامين، و300 ألف وون إذا توقف لمدة 3 أعوام، أي أنها تقدم إجماليا 600 ألف وون خلال 3 أعوام.

وقال مسؤول في الإدارة إنه يتم جمع الأموال من الغرامات المفروضة على المناطق الخالية من التدخين، موضحا أن هناك العديد من الاستفسارات ذات الصلة من الحكومات المحلية الأخرى. وحتى الآن بلغ إجمالي أموال المكافآت 128 مليون وون.

وقال السيد اوم، الذي نجح في الإقلاع عن التدخين لمدة 3 أعوام، إنه كان من المفيد للغاية من الناحية النفسية أن يعرف أن هناك من يساعده على الإقلاع عن التدخين. كما أعرب عن خطته لاستخدام أموال المكافأة البالغة 600 ألف وون لدفع رسوم عضوية لنادٍ رياضي.

وكان المال أيضا هو العامل الحاسم الذي دفع "كيم بيونغ جو" البالغ من العمر 36 عاما، إلى الإقلاع عن التدخين دفعة واحدة، رغم أنه كان يدخن أكثر من نصف علبة سجائر يوميا منذ أن كان في العشرين من عمره.

ويعمل السيد كيم في شركة "إيكو برو إينوفيشون" التي تدير نظاما لمكافأة الإقلاع عن التدخين يتمثل في تجنيد المتنافسين في شهر يناير من كل عام وتقديم مليون وون لأولئك الذين ينجحون في الإقلاع عن التدخين بحلول شهر يونيو من نفس العام.

ويتم إجراء اختبار البول كل شهر للتحقق من مستوى النيكوتين في الجسم، مع تطبيق فترة مراقبة مدتها ثلاثة أشهر بعد تلقي المكافأة. وفي حالة المخالفة، تتم مصادرة الجائزة المالية.

وقال كيم إن عملية الإقلاع تشبه معركة وحيدة إذا قام بها بمفرده، لكنه شعر بالمزيد من التحفيز لأنه كانت هناك مكافأة في انتظاره.

علاوة على ذلك، تقدم شركة "إل كي" للهندسة التي تصنع قطع غيار أجهزة أشباه الموصلات والتي فازت الشهر الماضي بجائزة وزير الصحة والرفاهية الكورية في مجال الشركات الصديقة للصحة، مليوني وون لكل موظف من موظفيها ينجح في الإقلاع عن التدخين.