74 % من مواطني سيول يؤيدون رفع معيار سن الشيخوخة

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أظهر استطلاع أخير للرأي أن 7 من بين كل 10 مواطنين في سيول تتجاوز أعمارهم 50 عاما، يؤيدون رفع معيار سن الشيخوخة من 65 عاما حاليا.

وأجرت استطلاعَ الرأي السيدة "لي سوك جا" رئيسة اللجنة التوجيهية لمجلس مدينة سيول للتعرف على وعي المواطنين بمعايير عمر كبار السن وخدمات رعاية كبار السن على ستمائة من مواطني سيول في نهاية العام الماضي.

وأيد 74% من المشاركين فيه رفع معيار عمر المسنين، بينما عارضه 24%. وعلى وجه الخصوص، حتى بعد إخبارهم بحقيقة رفع سن تلقي الخدمات الاجتماعية أيضا بسبب ارتفاع سن المسنين، قال 70% من المشاركين إنهم يؤيدون رفع السن.

وفيما يتعلق بالمعيار المناسب لعمر كبار السن، قال 59% إنه أكثر من 70 عاما. وحول أسباب ذلك، أجاب 57% منهم بتحسن القدرات البدنية والصحية لدى المعاصرين، بينما أجاب 34% منهم بتخفيف الأعباء عن الأجيال القادمة.

وحول مجالات الخدمة التي ينبغي تعزيزها من بين سياسات رعاية كبار السن، أجاب 24% منهم بدعم الرعاية الطبية، بينما أجاب 21% بتوفير فرص العمل.



