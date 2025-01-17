تاريخ الكيبوب، شركة إس إم للترفيه تقيم بنجاح حفلة موسيقية مشتركة للاحتفال بالذكرى الـ30 على تأسيسها

أقامت شركة SM entertainment حفلة موسيقية مشتركة بعنوان SMTOWN LIVE 2025 في استاديوم سيول كوتشوك سكاي دوم خلال يوميْ الـ11 والـ12 من شهر يناير بمناسبة الذكرى الثلاثين على تأسيس الشركة، حيث شارك الكثير من الفنانين المنتمين إليها مثل H.O.T وBoA وS.E.S من الجيل الأول، وفرق TVXQ وSUPER JUNIOR وSHINee من الجيل الثاني ثم EXO وRed Velvet وNCT من الجيل الثالث وصولا إلى aespa وRIIZE من الجيل الرابع.









وفي الحفل، أهدى الفنانون عروضا خاصة للجمهور حيث إن فرقة H.O.T التي تُعد بداية لفرق شباب الكيبوب، غنت أغنية Candy مع فرقة NCT DREAM بينما غنت فرقة S.E.S التي تُعتبر انطلاقة لفرق بنات الكيبوب، أغنية Dreams Come True مع فرقة aespa.





بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن التعرف على مستقبل الشركة أيضا من خلال فرقة dearALICE والمتدربين، لأن فرقة dearALICE للشباب التي أطلقتها SM بالتعاون مع وكالة بريطانية، قدمت أول أداء أمام الجمهور بأغنيتها الأولى Ariana. بينما قدم 9 متدربين باسم SMTR25 عروضا خاصة بأغنية Growl لفرقة EXO وأغنية Lucifer لفرقة SHINee.





وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كشفت في ذلك الحفل عن أول فيديو ترويجي لفرقة بناتية جديدة تابعة لها باسم Hearts2Hearts حيث ظهرت 8 عضوات. ومن المتوقع أن يتم تدشين هذه الفرقة الجديدة يوم الـ24 من شهر فبراير القادم.