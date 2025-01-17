



أصدر السيد "وان يو هوان" كتابا بعنوان: "دولة الإمارات العربية المتحدة كما هي".

ويعرف معظم القراء الكوريين الإمارات كدولة تضم فقط معالم رائعة، مثل برج خليفة، أطول مبنى في العالم، ودبي مول، أكبر مركز للتسوق في الشرق الأوسط.

ولكن حاول المؤلف "وان" الذي كان يعمل صحفيا ثم غير عمله إلى طيار في إحدى شركات الطيران الإماراتية، تقديم مختلف الصور المتميزة للثقافة الإماراتية في ذلك الكتاب اعتمادا على تجربة إقامته هناك لأكثر من 10 سنوات.

على وجه الخصوص، يسهم هذا الكتاب في زيادة فهم الكوريين العاديين للثقافة الإماراتية من خلال تقديم خصائصها المتنوعة التي لا يستطيع معرفتها إلا السكان هناك، مثل الجغرافيا والمناخ والفنون والعلوم وغيرها.