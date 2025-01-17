تعزيز دخول المزارع الذكية الكورية إلى منطقة الشرق الأوسط

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من المتوقع أن تعمل الحكومة الكورية هذا العام على توسيع الدخول إلى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها سوقا واعدة للمزارع الذكية الكورية.

وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية مؤخرا إنها عقدت جلسة حوار مع الشركات الرئيسية الخاصة لتصدير المزارع الذكية والأجهزة والمنظمات ذات الصلة من أجل مراجعة الوضع الحالي وخطة عام 2025 لصناعة المزارع الذكية المحلية.

يشار إلى أن قيمة الصادرات والعقود الكورية في هذا المجال بلغت 241 مليون دولار في العام الماضي حيث زاد عدد العقود بأكثر من ستين بالمائة مقارنة مع العام الأسبق مما يشير إلى تعزيز مكانة المزارع الذكية الكورية في الأسواق العالمية.

وفي جلسة الحوار، وقّعت جمعية صناعة المزارع الذكية الكورية وجمعية الصناعة والتجارة الكورية السعودية مذكرة تفاهم لدعم تقدم المزارع الذكية الكورية في الشرق الأوسط.

وتخطط المنظمتان للتعاون الفعال في مختلف المجالات بما في ذلك حل الصعوبات التي تواجهها الشركات الكورية في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون والتبادلات بين الشركات الكورية والعربية المعنية.

ومن المتوقع أن يتم تسريع نشر المزارع الذكية الكورية في منطقة الشرق الأوسط إذا تم الجمع بين قدرات الجمعية الكورية السعودية التي تتمتع بشبكة واسعة وخبرة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وجمعية المزارع الذكية الكورية التي تتمتع بخبرة صناعية كبيرة.