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قالت الهيئة الكورية للملكية الفكرية إنها بدأت يوم 15 من الشهر الجاري في تجربة برنامج تسريع فحص براءات الاختراع بين كوريا والبحرين لمدة 3 سنوات، وبهذا ارتفع عدد الدول التي تنفذ هذا النوع من البرامج مع كوريا إلى 39 دولة.

يشار إلى أن هذا البرنامج عبارة عن نظام تعاون دولي يهدف إلى تبسيط إجراءات براءات الاختراع وتسريع معالجتها بحيث إذا تم التقدم بطلب براءة اختراع لنفس الاختراع في دولتين، فإن الحصول على الموافقة في إحداهما بشأن قابلية الاختراع لبراءة الاختراع يمكن أن يستخدم كدليل لتسريع عملية الفحص في الدولة الأخرى.

ومن المعروف أن مدة تسجيل براءة الاختراع في البحرين حاليا تتراوح بين 36 إلى 48 شهرا بينما يبلغ متوسط فترة الحصول على براءة الاختراع في كوريا 20 شهرا.

وبناء على ذلك، من المتوقع أن يتمكن المتقدمون الذين سجلوا براءة اختراع في كوريا من تقصير فترة الفحص بشكل كبير في البحرين من خلال التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع إضافية.

وتعد البحرين منطقة ذات بيئة صديقة للمال والاستثمار، وتعمل كمركز لوجستي وتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتستغل الشركات الكورية هذه البيئة لتوسيع التعاون في الصناعات الرئيسية مثل الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية هناك.

ومن المتوقع أن تتمكن الشركات الكورية اعتمادا على هذا البرنامج من تأمين حقوق براءات الاختراع بسرعة، وحماية التقنيات الأساسية في البحرين.

وقال "جونغ يون او" مدير مكتب تخطيط فحص براءات الاختراع في الهيئة الكورية إن تنفيذ البرنامج سيكون فرصة لحماية الأفكار المبتكرة للشركات الكورية بسرعة وتعزيز قدراتها التنافسية في السوق العالمية.