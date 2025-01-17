كوريا ويسترن باور تنجح في أول مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في عُمان

ⓒ Korea Western Power

نجحت شركة كوريا ويسترن باور مؤخرا في إنجاز أول مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في سلطنة عمان.

وأقامت الشركة الكورية حفلا لافتتاح محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات في ولاية "منح" بسلطنة عمان بحضور رئيس الشركة "لي جونغ بوك" والأمير العُماني "بلعرب بن هيثم آل سعيد".

وتقع محطة منح للطاقة الشمسية على بعد 170 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة مسقط. وبعد اكتمال المشروع، ستتولى الشركة الكورية مسؤولية صيانة وتشغيل المحطة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الشركة إن إكمال مشروع محطة الطاقة الشمسية في عمان هو إنجاز مهم يثبت البراعة التكنولوجية المتميزة والقدرة التنافسية لشركته، مؤكدا أن شركته ستكون فعالة أكثر في إيجاد فرص في الشرق الأوسط من أجل تنفيذ الإدارة الصديقة للبيئة والخالية من الكربون.

وفي سياق متصل، افتتحت شركة كوريا ويسترن باور مكتبا فرعيا لها في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة من أجل تعزيز مكانتها في مجال الطاقة الصديقة للبيئة في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة إنها أقامت حفل الافتتاح يوم الثلاثاء الماضي، وتستهدف الفوز بعقود خاصة بأعمال تحول الطاقة الكبيرة في دول الشرق الأوسط.