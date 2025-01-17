مقاطعة كانغ وون تشارك في معرض الصحة العربي لعام 2025

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بدأت إدارة مقاطعة كانغ وان في الاستعداد للتقدم إلى القطاعات البيولوجية والصحية في الشرق الأوسط.

وقالت ادارة المقاطعة إنها سترسل وفدا إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض الصحة العربي لعام 2025، وهو أكبر معرض للمعدات الطبية في الشرق الأوسط، والذي سيقام في دبي من 27 إلى 30 من الشهر الجاري.

ويتمتع معرض الصحة العربي بتاريخ طويل، ويعد منصة لربط صناعة الرعاية الصحية العالمية وعرض أحدث التقنيات، كما يُعرف بأنه بوابة لسوق الشرق الأوسط لمصنعي المعدات الطبية والمتخصصين في الرعاية الصحية.

وسوف يشارك في هذه الزيارة التي ستجري بدعوة من منظمي المعرض، 18 مسؤولا، من بينهم حاكم المقاطعة "كيم جين تيه"، ومسؤولون من الحكومة الإقليمية، وبلدية وان جو، ووادي تكنولوجيا الأجهزة الطبية في وان جو.

وتخطط بعثة كانغ وان إلى الترويج لتميز صناعة الأجهزة الطبية في المقاطعة ووضع الأساس للتعاون مع الشرق الأوسط في مجالات رئيسية مثل الاقتصاد والسياحة والطاقة المتجددة.

وعلى وجه الخصوص، ستشارك في المعرض 24 شركة للأجهزة الطبية في المقاطعة، وهو أكبر عدد للمشاركة على الإطلاق، كما ستقوم بتشغيل جناح كانغ وان المشترك لإجراء مقابلات التصدير مع المشترين المحليين ومسؤولي الوكالات المحلية والدولية وتوسيع قنوات المبيعات.

بالإضافة إلى ذلك، ستناقش طرق تبسيط عملية اعتماد الأجهزة الطبية مع المنظمات الكبرى لتوسيع دخول صناعة الأجهزة الطبية في المقاطعة إلى سوق الشرق الأوسط.

كما يخطط وفد مقاطعة كانغ وان لزيارة دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لمناقشة التعاون الاقتصادي والصناعي بين الجانبين، والترويج لعام زيارة كانغ وان 2025-2026، وبالتالي تجسيد استراتيجيات جذب السياح من الشرق الأوسط.