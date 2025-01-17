نيو آند بي تقيم أول حفلا موسيقيا لها في القاهرة

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من المتوقع أن تقيم فرقة "نيو آند بي" الغنائية الكورية حفلا موسيقيا في الحرم اليوناني في الجامعة الأمريكية في القاهرة يوم السابع من شهر فبراير القادم.

وتستضيف الحفل شركة "كليك ستوديو"، وهي شركة محتوى كورية تستهدف العالم العربي ليصبح أول حفل منفرد لفرق أغاني الكي بوب في مصر.

نعرف أن الموجة الكورية "هالليو"، بما في ذلك الكي بوب والدراما الكورية، تتمتع بشعبية كبيرة هناك.

ومن المتوقع أن يتيح الحفل للمعجبين المصريين الذين تعرفوا على الموجة الكورية من خلال يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، فرصة لمقابلة الفنانين الكوريين مباشرة.

وخاصة يكتسب هذا الحفل أهمية خاصة لأنه يُقام قبل شهرين من الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا، والذي سيصادف الثالث عشر من شهر أبريل القادم.

وتخطط فرقة نيو آند بي لتقديم أغنيات كورية مثل "أن نيونغ ها سيه يو" أي "مرحبا" وأغنيات عربية أيضا على المسرح وإظهار حركات الرقص الماهرة.

الجدير بالذكر أن نيو آند بي عبارة عن فرقة رائدة في شق طريق جديد للكي بوب في العالم العربي.

وقد ظهرت فرقة "بي آي جي B.I.G"، سلف فرقة نيو آند بي، لأول مرة في شهر يوليو من عام 2014 بأغنية "مرحبا" وكانت أول فرقة للكي بوب تصدر أغانٍ عربية، بما في ذلك أغنية "لا بزاف " في عام 2019.

وتم تعيينها سفيرا للنوايا الحسنة للجمعية الكورية العربية في عام 2021 وقامت بالغناء في العديد من الدول العربية، بما في ذلك تونس والأردن في عام 2022.

وبعد انتهاء عقدهم مع وكالتهم السابقة في نوفمبر 2023، قامت الفرقة بتغيير اسمها إلى نيو آند بي وأصدرت الألبوم العربي "Shh" في شهر أغسطس من العام الماضي.

وتتكون الفرقة من 4 فنانين وهم "جيه هون" و"لي جون" و"كون مين" و"جين صوك ".